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В Днепре мальчик неудачно "пошутил" над мамой: вызвали спасателей (фото)

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Днепр, Суббота 05 июня 2021 15:30
В Днепре мальчик неудачно "пошутил" над мамой: вызвали спасателей (фото) Фото: сын закрыл маму на балконе (dp.dsns.gov)
Автор: Тетяна Самарук

В многоэтажном доме Днепра двухлетний мальчик на балконе закрыл маму. Пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщили в прессслужбе управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, происшествие произошло на улице Шолохова Амур-Нижнеднепровского района.

По информации спасателей, один из сотрудников ГСЧС поднялся по трехколенной пожарной лестнице на 4 этаж многоэтажки. Там уже через открытое окно попал на балкон квартиры.

После чего, с помощью специального инструмента спасатель открыл дверь балкона и обеспечил хозяйке доступ в ее квартиру, и главное к ребенку, который испугалась из-за неудачного "шутки".

В Днепре мальчик неудачно &quot;пошутил&quot; над мамой: вызвали спасателей (фото)

Фото: сын закрыл маму на балконе в Днепре (dnepr.express)

"К оказанию помощи привлечены 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно - спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится на сайте ГСЧС.

Ранее мы сообщали, в Днепре из-за ливней затопило 90 домов.

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