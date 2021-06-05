В Днепре мальчик неудачно "пошутил" над мамой: вызвали спасателей (фото)
В многоэтажном доме Днепра двухлетний мальчик на балконе закрыл маму. Пришлось вызывать спасателей.
Об этом сообщили в прессслужбе управления ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, происшествие произошло на улице Шолохова Амур-Нижнеднепровского района.
По информации спасателей, один из сотрудников ГСЧС поднялся по трехколенной пожарной лестнице на 4 этаж многоэтажки. Там уже через открытое окно попал на балкон квартиры.
После чего, с помощью специального инструмента спасатель открыл дверь балкона и обеспечил хозяйке доступ в ее квартиру, и главное к ребенку, который испугалась из-за неудачного "шутки".
Фото: сын закрыл маму на балконе в Днепре (dnepr.express)
"К оказанию помощи привлечены 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно - спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится на сайте ГСЧС.
Ранее мы сообщали, в Днепре из-за ливней затопило 90 домов.
Также в городе на детской площадке обнаружили нору с огромным тарантулом.