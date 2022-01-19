ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре магниты из игрушки продырявили 2-летнему мальчику кишечник

Новина українською →
Днепр, Среда 19 января 2022 19:16
В Днепре магниты из игрушки продырявили 2-летнему мальчику кишечник Коллаж РБК-Украина: в Днепре 2-летний мальчик проглотил магнитные шарики
Автор: Роман Мирончук

В Днепре прооперировали двухлетнего мальчика, который проглотил несколько магнитов из игрушки типа "Неокуб". При этом инородные тела успели продырявить ему кишечник, и до почернения сжали отдельные участки слизистой.

Об этом случае рассказали на Facebook-странице Днепропетровской областной детской больницы.

Мама маленького пациента рассказала, что ребенок играл с магнитным конструктором, а через три дня у него начались боли в животе. Врачи сделали рентген и увидели, что в кишечнике ребенка находится несколько магнитов.

В Днепре магниты из игрушки продырявили 2-летнему мальчику кишечник

В Днепре двухлетний ребенок проглоти магниты (фото: facebook.com/odkl.org)

Мальчика сразу же отвезли в операционную. Две команды хирургов в течение нескольких часов работали над извлечением посторонних тел. Сложность операции заключалась в том, что шесть магнитов находились на разных уровнях желудочно-кишечного тракта: в тонком кишечнике и в просвете двенадцатиперстной кишки.

Врачи отметили, что хорошо, что родители вовремя обратились за помощью. Удалось избежать слипания стенок кишечника, но магниты все же успели продырявить кишечник, а некоторые пораженные участки вообще почернели - такова сила сжатия этих магнитов.

Мальчик провел 5 дней в реанимации и теперь его ждет долгий период реабилитации восстановления функционала кишечника.

Отметим, что в Украине подобные случае не редкость. Недавно в Харькове из-за магнитной игрушки младенцу провели сложную операцию.

Ранее мы показывали, как выглядят смертельно опасные детские игрушки в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр
LITE
Гаспар Ульель скончался: топ-5 фильмов знаменитого французского актера, которые мы полюбили
Гаспар Ульель скончался: топ-5 фильмов знаменитого французского актера, которые мы полюбили