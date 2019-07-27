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Во Львовской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем

Новости » Происшествия    27.07.2019 - 19:30
Во Львовской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В результате ДТП один человек погиб и один пострадал

Во Львовской области в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда Сянки - Львов с автомобилем Opel Vectra. В результате аварии водитель легкового автомобиля, 22-летний житель района, погиб на месте происшествия. Его пассажирка доставлена ​​в больницу, диагноз устанавливается.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в результате столкновения поезда "Интерсити+" сообщением Киев - Львов с автомобилем на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский вечером в среду, 10 июля, пострадал один человек. В "Укрзализныци" отметили, что ДТП, спровоцированное водителем автомобиля около 20:00, привело к задержке движения поезда по указанному направлению.

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