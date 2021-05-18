В Днепре "копы" жестко скрутили парня без маски: у него сотрясение мозга

В Днепре на автовокзале полицейские жестко задержали парня за отсутствие на нем защитной маски. Как оказалось, молодой человек проходил практику на терминалах самообслуживания. К тому же он астматик.
Об этом сообщила Наталья Неруш в одном из пабликов Facebook.
После того, как "копы" повалили молодого человека на пол, его госпитализировали с сотрясением мозга.
"На автовокзале задержали парня за отсутсвие маски. Известно, что он проходил практику на терминалах самообслуживания и он астматик. Парня госпитализировали в больницу с сотрясением мозга", - сказано в сообщении на странице.
В комментариях пользователи сети возмутились поведением полицейских.
Дожили! Раньше набирали ментов-извергов, а теперь как они поступают на службу? Где заключение психиатров на вменяемость! Прячутся за форму и творят, что хотят. На счастье не все там такие. Есть люди, которые не переступают закон и не теряют свою совесть.
Капец, нормальный, адекватный человек... Позор нашей полиции... Вроде бы как наша защита, за что мы платим налоги, за это?
Видела на той неделе этого парня, приятный молодой человек, очень любезно предложил купить билет через терминал, чтобы в очереди не стоять. Я еще подумала - такой сервис и вообще хорошо, что молодежь работает в этом месте. А теперь беспредел с этим парнем, ужасно.
Вы вообще понимаете, что такое астма? Когда человек может задохнуться в любой момент, мозги включайте и помощь людям.
Ну вот масочные кидаются на безмасочных, не разбираясь, что и требовалось доказать, маски-вредны для здоровья