У Дніпрі "копи" жорстко скрутили хлопця без маски: у нього струс мозку

У Дніпрі на автовокзалі поліцейські жорстко затримали хлопця за відсутність на ньому захисної маски. Як виявилося, молода людина проходила практику на терміналах самообслуговування. До того ж він астматик.
Про це повідомила Наталія Неруш в одному з пабліків Facebook.
Після того, як" копи " повалили молодика на підлогу, його госпіталізували зі струсом мозку.
"На автовокзалі затримали хлопця за відсутність маски. Відомо, що він проходив практику на терміналах самообслуговування і він астматик. Хлопця госпіталізували в лікарню зі струсом мозку", - сказано в повідомленні на сторінці.
У коментарях користувачі мережі обурилися поведінкою поліцейських.
Дожили! Раніше набирали ментів-нелюдів, а тепер як вони надходять на службу? Де висновок психіатрів на осудність! Ховаються за форму і творять, що хочуть. На щастя не всі там такі. Є люди, які не переступають закон і не втрачають свою совість.
Капець, нормальний, адекватна людина... Ганьба нашій поліції... Начебто як наш захист, за що ми платимо податки, за це?
Бачила на тому тижні цього хлопця, приємний молодий чоловік, дуже люб'язно запропонував купити квиток через термінал, щоб в черзі не стояти. Я ще подумала - такий сервіс і взагалі добре, що молодь працює в цьому місці. А тепер свавілля з цим хлопцем, жахливо.
Ви взагалі розумієте, що таке астма? Коли людина може задихнутися в будь-який момент, мізки включайте і допомогу людям.
Ну ось масочні кидаються на безмасочних, не розбираючись, що і було потрібно довести, маски - шкідливі для здоров'я