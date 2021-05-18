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У Дніпрі "копи" жорстко скрутили хлопця без маски: у нього струс мозку

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі на автовокзалі поліцейські жорстко затримали хлопця за відсутність на ньому захисної маски. Як виявилося, молода людина проходила практику на терміналах самообслуговування. До того ж він астматик.

Про це повідомила Наталія Неруш в одному з пабліків Facebook.

Після того, як" копи " повалили молодика на підлогу, його госпіталізували зі струсом мозку.

"На автовокзалі затримали хлопця за відсутність маски. Відомо, що він проходив практику на терміналах самообслуговування і він астматик. Хлопця госпіталізували в лікарню зі струсом мозку", - сказано в повідомленні на сторінці.

У коментарях користувачі мережі обурилися поведінкою поліцейських.

  • Дожили! Раніше набирали ментів-нелюдів, а тепер як вони надходять на службу? Де висновок психіатрів на осудність! Ховаються за форму і творять, що хочуть. На щастя не всі там такі. Є люди, які не переступають закон і не втрачають свою совість.
  • Капець, нормальний, адекватна людина... Ганьба нашій поліції... Начебто як наш захист, за що ми платимо податки, за це?
  • Бачила на тому тижні цього хлопця, приємний молодий чоловік, дуже люб'язно запропонував купити квиток через термінал, щоб в черзі не стояти. Я ще подумала - такий сервіс і взагалі добре, що молодь працює в цьому місці. А тепер свавілля з цим хлопцем, жахливо.
  • Ви взагалі розумієте, що таке астма? Коли людина може задихнутися в будь-який момент, мізки включайте і допомогу людям.
  • Ну ось масочні кидаються на безмасочних, не розбираючись, що і було потрібно довести, маски - шкідливі для здоров'я

Як ми раніше писали, Нацполіція спростувала участь співробітників ГФС у масовій бійці в нічному клубі на Позняках.

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