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У Дніпрі "коп" вдарив дівчину по обличчю в супермаркеті: НП потрапила на відео

STYLERПодії    02.10.2019 - 08:03
У Дніпрі "коп" вдарив дівчину по обличчю в супермаркеті: НП потрапила на відео
Поліцейський ударив дівчину в супермаркеті Дніпра (фото: РБК-Україна)

Поліцейський в супермаркеті Дніпра навідмаш вдарив дівчину по обличчю і вибив з рук телефон

В одному з супермаркетів Дніпра поліцейський з розмаху вдарив дівчину по обличчю, а потім став заламувати їй руки і тягнути в бік. Відповідне відео опублікував Telegram-канал hyevuy_dnepr.

Конфлікт стався в магазині EVA на вулиці Робоча. Судячи з відео співробітники магазину затримали двох дівчат і викликали поліцію охорони. Один з прибулих правоохоронців відвів одну дівчину вглиб магазину, а другий намагався відвести іншу.

У цей момент дівчина розмовляла по телефону, описуючи ситуацію.

Після питання "За що мене тут тримають?" - поліцейський навідмаш ударив дівчину по обличчю, вибивши з її рук телефон, і намагаючись заламати руки, повів убік.

Поліцейський вдарив дівчину в супермаркеті Дніпра (відео: YouTube/Дніпро вечірній)

Варто відзначити, що деякі користувачі в коментарях визнали подібну реакцію правоохоронця нормою.

  • Закривали б свій сра**нік, не вихопив б.
  • Цікаво спостерігати, як ці правдоруби, які женуть на копа, потім верещать у відділенні - ой у мене вкрали гаманець, зробіть що-небудь.
  • Правильно робить (відповідь на заголовок). На хамство тільки так треба відповідати.

У Дніпрі &quot;коп&quot; вдарив дівчину по обличчю в супермаркеті: НП потрапила на відео

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