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Клиенты ПриватБанка массово закрывают счета: люди отказываются быть толерантными

Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк в Днепре попал в скандал. Дело в том, что люди отказываются от услуг финансового учреждения из-за того, что банк выпустил карты в поддержку ЛГБТ-сообществ с соответствующей символикой, но далеко не все люди, оказывается, толерантны.

Об этом стало известно из Instagram-аккаунта ПриватБанка.

Клиенты запустили флешмоб

Клиенты запустили флешмоб, в котором они привселюдно режут свои карты и закрывают счета. Многие из них были клиентами банка долгие годы.

Также ПриватБанк открыто обвинили в антиукраинской позиции. А в комментариях под фотографиями пользователи написали, что банк - это серьезная финансовая организация и места для идеологии тут быть не должно.

Украинцы отказываются от услуг ПриватБанка (Скриншот)

Также в сети появилось очень много видео, где украинцы демонстративно режут карты ПриватБанка и выкидывают их в мусорник.

"В ответ на недавно выпущенные ЛГБТ карты от украинского ПриватБанка, в сети распространяются видео, где люди начали закрывать свои счета и резать карты", - пишет автор видео.

Для справки

ЛГБТ-карты ПриватБанка представлены в двух дизайнах. На первом варианте написано "Равенство прав", а на втором нарисован человек, который держит плакат "Мы все люди".
Отметим, что эти карты не физические, такие обложки можно выбрать для виртуальных кредиток.

Как мы ранее писали, ПриватБанк попал в новый скандал из-за обслуживания в одном из отделений в Киеве.

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