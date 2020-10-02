У Дніпрі побили відомого активіста: наносили удари виключно по голові

У Дніпрі побили відомого активіста (Колаж РБК-Україна)

Поліція в Дніпрі затримала злочинців, які до напівсмерті побили відомого активіста і правозахисника

У Дніпрі невідомі напали на активіста і побили його до жахливого стану. Вони завдали йому більше десятка ударів по голові. Потерпілий був доставлений в лікарню в критичному стані.

Як повідомили пресслужбі поліції Дніпропетровській області, інцидент стався на вулиці Богомаза. Двоє чоловіків вистежили 38-річного активіста і напали на нього. Вони завдали йому понад 10 ударів по голові. Потерпілого по суті врятували перехожі, які підняли шум. Злочинці встигли зникнути з місця події, а чоловікові викликали швидку і його доставили в лікарню у важкому стані.

За інформацією місцевих ЗМІ, постраждалий – керівник інформаційного агентства "Антикорупційна правозахисна Рада" Олександр Снісар. У нього була діагностована важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, крововилив і множинні переломи кісток лицьового черепа.

Поліції вдалося знайти та затримати підозрюваних. Це два жителі міста Кам'янське – 28 і 37 років. Крім них, перевіряється причетність до нападу ще однієї людини.

На цей момент підозрювані перебувають під вартою і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Їм вже вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, п. 7, 12, ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство).

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