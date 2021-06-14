В Днепре иностранцы резали и жарили коз на городском пляже: отдыхающие были в шоке

В Днепре полиция задержала 11 граждан Нигерии, которые устроили на городском пляже фуршет с козами на вертеле. Перепуганные отдыхающие услышали дикие крики и вызвали полицию.

На городском пляже Днепра компания из 11 нигерийцев резала живых коз, а потом жарила их на вертеле. Шумное гуляние сопровождалось криками животных, на которые отреагировали отдыхающие. Они вызвали полицию и на момент приезда правоохранителей, три козы уже жарились на огне.

Иностранцы не понимали, чем вызвали гнев людей и почему их задержала полиция. Они объяснили, что устроили праздник для своей матери, у которой день рождения.

"На месте находится 11 граждан Нигерии. Они объяснили, что у одного из них сегодня у матери день рождения, поэтому решили указанных коз приготовить в честь праздника. Они студенты высших учебных заведений Днепра: Медицинская академия, Альфреда Нобеля, металлургической академии", - сообщили в полиции.

Стоит отметить, что мама в праздничной трапезе не участвовала. А всех участников забрали в отделение и сейчас их допрашивают полицейские. Всем задержанным от 18 до 24 лет.

Живых коз они не крали, а купили в соседнем селе. Городской пляж для проведения праздника им понравился, так как там живописная местность. Спасти от неминуемой смерти полиция успела только одно животное.

Иностранцев после беседы отпустили. На данный момент решается вопрос о наказании. По закону, готовить на костре животных не запрещено. Однако способ и место могут потянуть на статью о жестоком обращении с животными или о хулиганстве.

В социальных сетях предположили, что жители Нигерии выполняли какой-то древний ритуал.

В Днепре компания граждан Нигерии убивала и жарила коз на городском пляже