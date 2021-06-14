У Дніпрі іноземці різали і смажили кіз на міському пляжі: відпочиваючі були в шоці

У Дніпрі поліція затримала 11 громадян Нігерії, які влаштували на міському пляжі фуршет з козами на рожні. Перелякані відпочивальники почули дикі крики та викликали поліцію.

На міському пляжі Дніпра компанія з 11 нігерійців різала живих кіз, а потім смажила їх на рожні. Гучне гуляння супроводжувалося криками тварин, на які відреагували відпочивальники. Вони викликали поліцію і на момент приїзду правоохоронців, три кози вже смажилися на вогні.

Іноземці не розуміли, чим викликали гнів людей і чому їх затримала поліція. Вони пояснили, що влаштували свято для своєї матері, у якої день народження.

"На місці знаходиться 11 громадян Нігерії. Вони пояснили, що в одного з них сьогодні у матері день народження, тому вирішили зазначених кіз приготувати на честь свята. Вони студенти вищих навчальних закладів Дніпра: медична академія, Альфреда Нобеля, металургійної академії", - повідомили в поліції.

Варто відзначити, що мама у святковій трапезі не брала участь. А всіх учасників забрали у відділення і зараз їх допитують поліцейські. Всім затриманим від 18 до 24 років.

Живих кіз вони не крали, а купили в сусідньому селі. Міський пляж для проведення свята їм сподобався, оскільки там мальовнича місцевість. Врятувати від неминучої смерті поліція встигла тільки одну тварину.

Іноземців після бесіди відпустили. На цей момент вирішується питання про покарання. Згідно із законом, готувати на багатті тварин не заборонено. Однак спосіб і місце можуть потягнути на статтю про жорстоке поводження з тваринами або про хуліганство.

У соціальних мережах припустили, що жителі Нігерії виконували якийсь древній ритуал.

У Дніпрі компанія громадян Нігерії вбивала і смажила кіз на міському пляжі