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У Дніпрі хоробра жінка врятувала дитину від наркоманів, які били його головою об стіну

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Дніпро, Четвер 24 червня 2021 13:38
У Дніпрі хоробра жінка врятувала дитину від наркоманів, які били його головою об стіну Колаж РБК-Україна: Жінка врятувала дитину від побиття наркоманів у Дніпрі
Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі троє хлопців накинулися на неповнолітню дитину і стали його жорстоко бити. За жертву заступилася хоробра жінка, яка проходила повз. Попередньо відомо, що 14-річний підліток постраждав від дій осіб з наркотичною залежністю.

Про це повідомила адвокат Юлія Сегеда в Facebook.

Інцидент трапився опівдні 23 червня біля Свято-Покровського храму (житловому масиві Одинківка). За словами юриста, в цьому місці часто збираються сумнівні особистості, які розпивають там алкогольні напої. У цьому місці глухий кут маршруток і дитячий майданчик.

"Били жорстоко. Двоє тримали, третій бив, причому бив головою об стіну. Відбила хлопчика реально хоробра жінка, яка проходила повз і яка потім наполягала що хоче дати поліції свідчення, а поліції вони не особливо були потрібні", - розповіла адвокат і додала, що в результаті неадеквати напали ще на тата підлітка, який прийшов за нього заступатися.

Цікаво, що поліцейські, за словами юриста нібито всього лише "вчили пацана життя" і свідчення у жінки брати не особливо хотіли.

"Я сподіваюся Самарська поліція дала батькам хлопчика направлення на СМЕ для фіксації тілесних? Ви ж не чекаєте що тілесні у дитини зійдуть і Вам справу розслідувати не прийдеться, правда?"- написала Юлія Сегеда, висловивши надію, що справу не стануть заминати, як часто буває в таких випадках.

Нагадаємо, що нещодавно у супермаркеті Дніпра підлітки побили поліцейського за зауваження, а потім ще й відібрали у нього iPhone.

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