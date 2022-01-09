UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре хозяева стирали кота в машинке 30 минут, но он выжил (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Днепре хозяева постирали кота в стиральной машинке. Так вышло, что питомец любит спать там, но в этот раз его не заметили и запустили стирку.

Об этом рассказали в местной ветеринарной клинике.

Сообщается, что в "стиралке" была собачья лежанка такого же серого цвета, как и котик Броша.

Пушистик пробыл в машинке целых тридцать минут, прежде чем хозяева расслышали его крики. Но когда дверцу открыли, шокированный кот выбежал и попытался спрятаться.

Брошу экстренно доставили в ветклинику. На осмотре у животного была низкая температура, хрипы в легких, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством.

К счастью, его жизни ничего не угрожало. После проведенной терапии и взятых анализов, которые оказались в норме, котика отпустили.

"Сейчас он чувствует себя хорошо - активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием кушает. С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броше очень повезло. Не зря у котов 9 жизней", - добавили в клинике.

Ранее мы писали, как живет звезда интернета кот Степан из Харькова.

Читайте РБК-Украина в Google News
животные