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В Днепре дети занимались опасным развлечением прямо на дороге: куда смотрят родители?

Днепр, Среда 02 сентября 2020 17:33
В Днепре дети занимались опасным развлечением прямо на дороге: куда смотрят родители?
В Днепре дети устроили опасное развлечения на проезжей части (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Группа детей в Днепре ложилась на дорогу, где ездили машины

В Днепре дети придумали себе опасное развлечение. Они ложились прямо на дорогу, по которой активно ездят автомобили. Инцидент произошел на проезжей части проспекта Петровского.

На видео видно, что группа несовершеннолетних в составе 7 человек устроила игры на дороге и возле них проезжают машины. Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вый Днепр".

В Днепре дети устроили опасное развлечения на проезжей части (видео: YouTube)

"Развлечения детей на Петровского. Уже можно открывать сбор на лечение", - прокомментировали видео в сети.

Напомним, в Бердянске Запорожской области школьник пришел в школу с COVID-19. Коронавирус подтвердили тесты и в учебном заведении провели дезинфекцию. Также начали выяснять с кем контактировал зараженный.

При этом коронавирус у ребенка обнаружили случайно, когда плановое тестирование проводили всей семье. Интересно, что у взрослых членов семьи COVID-19 обнаружен не был.

Ранее сообщалось о том, что школьники месяцами издевались над старушкой под Черниговом, но ее спасли добрые люди. Инцидент произошел в городе Ичня. Пожилая женщина отбивалась как могла, но все же не могла противостоять трем подросткам в возрасте от 15 до 17 лет.

Хулиганы систематически приходили к ней в дом по ночам, выбивали окна и двери, а видео с издевательствами выкладывали в соцсети.

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