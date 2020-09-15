В Днепре археологи обнаружили древний склеп с останками мецената Александра Поля

В Днепре археологи проводили раскопки и обнаружили 6 могильных захоронений и 15 склепов. В одном из склепов найдены останки мецената и почетного гражданина города Александра Поля. Все это специалисты обнаружили в фундаменте Лазаревской церкви в Севастопольском парке.



Как сообщает "Радио Свобода", факт нахождения праха Поля подтвердила антропологическая экспертиза. Для распознавания останков использовали четыре фотографии Поля, которые сохранились.

"Ни одного факта против нет, но есть небольшой пробел в наших знаниях. Но в любом случае, вывод археологов: это Поль. Вывод антропологов: это Поль", - рассказал директор КП "Этнографические парки Днепра" Дмитрий Каюк.

Прах Александра Поля снова похоронят в Севастопольском парке.

Археологическая экспедиция НАН Украины работала в Днепре четыре месяца. Артефакты, которые нашли во время раскопок в Лазаревской церкви, показывали на выставке в мэрии. Среди них были нательные крестики, плитка, монеты, вещи церковного обихода.



Отметим, что почти каждый житель Днепра знает, кто такой Александр Поль. Он меценат, краевед и первый почетный гражданин города Екатеринослава (прежнее название города). Скончался в 1890 году, сделав для Днепра очень много.

В годы советской власти имя Александра Поля было вычеркнуто из истории города и края. На месте Севастопольского кладбища, где он похоронен, был разбит Севастопольский парк. А его личный небольшой одноэтажный дом в нагорной части города долго не имел даже мемориальной доски.

Как мы ранее писали, археологи обнаружили под Львовом поселение представителей культуры линейно-ленточной керамики, которая древнее Трипольской.