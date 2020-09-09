В Днепре 6 лет избивают и унижают ребенка: в него плюют и бросают бутылки

В Днепре уже шесть лет издеваются над особенным ребенком. Его постоянно унижают и избивают дети. Об этом рассказала его мама Татьяна в одном из постов в соцсети Facebook. Она попросила помощи у людей, так как не знает, как бороться с насилием и грубостью.

"У меня особенный ребенок, обучается инклюзивно в НВК 102. На протяжении 6 лет его периодически избивают, унижают, провоцируют", - написала мама мальчика.

Отметим, что женщина не указала возраст ребенка. Она сообщила, что 5 сентября ее сын пошел играть на стадион. Она не волновалась, так как там были взрослые и мамы с колясками. Потом женщина зашла в соцсети и увидела видео, на котором жестоко бьют и унижаю ее сына.

"За кадром слышу, как голос подростка оскорбляет моего сына и, как он подсказывает второму мальчику, куда и как нужно его бить. Через минуту я была на школьном стадионе. Уже там я узнала, что бил его не один мальчик и, что не только дети это наблюдали, но молодые мамочки и взрослые мужики в 5 метрах занимались своими вопросами. Куда катится мир как мне остановить это?" - спросила с отчаянием мама в соцсети.

Женщина просит у пользователей сети помощи, но в комментариях к посту не отвечает на вопросы.

"В моего ребенка, плюют, бросают бутылки, бросают шины, подпрыгивают и бьют ногами в спину, а если завтра ударят так, что он не встанет???" - написала она.

Украинцы в комментариях советуют женщине написать заявление в полицию, ведь у нее есть все доказательства избиения ее сына, то есть видео.

Видео сохранили? Пишите заявление в Ювенальную полицию.

Дети жестокие, взрослые безразличны, а вы? Как вы могли оставить такого ребенка одного? Зная, что это постоянно происходит?

Заявление в полицию с последующем "розголосом" в СМИ и соцсетях. Чтоб дошло до каждого.

Взяти це відео і в поліцію, побачити, хто там такий герой, хто б'є і в колонію для неповнолітніх. А також піти на телебачення. Головне ні в якому разі не мовчіть. Вам допоможуть.

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