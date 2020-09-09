У Дніпрі 6 років б'ють і принижують дитину: в неї плюють і кидають пляшки

У Дніпрі вже шість років знущаються над особливою дитиною. Хлопчика постійно принижують і б'ють діти. Про це розповіла його мама Тетяна в одному з постів в соцмережі Facebook. Вона попросила допомоги у людей, бо не знає, як боротися з насильством і грубістю.

"У мене особлива дитина, навчається інклюзивно в НВК 102. Протягом 6 років її періодично б'ють, принижують, провокують", - написала мама хлопчика.

Зазначимо, що жінка не вказала вік дитини. Вона повідомила, що 5 вересня її син пішов грати на стадіон. Вона не хвилювалася, через те, що там були дорослі і мами з колясками. Потім жінка зайшла в соцмережі і побачила відео, на якому жорстоко б'ють і принижую її сина.

"За кадром чую, як голос підлітка ображає мого сина і, як він підказує другому хлопчику, куди і як треба його бити. Через хвилину я була на шкільному стадіоні. Вже там я дізналася, що бив його не один хлопчик і, що не тільки діти це спостерігали, але молоді матусі і дорослі мужики в 5 метрах займалися своїми питаннями. Куди котиться світ як мені зупинити це?" - з розпачем запитала мама в соцмережі.

Жінка просить у користувачів мережі допомоги, але в коментарях до посту не відповідає на запитання.

"У мою дитину, плюють, кидають пляшки, кидають шини, підстрибують і б'ють ногами в спину, а якщо завтра вдарять так, що він не встане???" - написала вона.

Українці в коментарях радять жінці написати заяву в поліцію, адже у неї є всі докази побиття її сина, тобто відео.

Відео зберегли? Пишіть заяву в Ювенальну поліцію.

Діти жорстокі, дорослі байдужі, а ви??Як ви могли залишити таку дитину одну? Знаючи, що це постійно відбувається?

Заяву в поліцію з подальшим "розголосом" в ЗМІ і соцмережах. Щоб дійшло до кожного.

Взяти це відео і в поліцію, побачити, хто там такий герой, хто б'є і в колонію для неповнолітніх. А також піти на телебачення. Головне ні в якому разі не мовчіть. Вам допоможуть.

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