В Днепре на 2021 год анонсировали более 200 спортивных событий местного уровня

В частности, 26-29 мая состоится личный чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ (отбор на Олимпийские игры–2021), а 30 мая планируется традиционный для Днепра Велодень.

4-6 июня на Фестивальном причале состоится чемпионат Украины Doubl Handed Mix по парусному спорту в классе яхт Platu25.

5-6 июня состоится Кубок Европы по триатлону и 10-й Dnipro Triathlon Fest.

"В прошлом году мы дважды переносили дату Dnipro Triathlon Fest, надеясь, что он все же состоится, но в итоге мероприятие пришлось отменить. Для проведения в 2021-м мы готовимся уже давно и очень тщательно. Я могу заверить, что все санитарные нормы будут соблюдены: участники будут носить маски до выхода на первый участок соревнований и надевать сразу после финиша, стартовый городок будет обеспечен санитайзерами, мы будем измерять температуру, элитным спортсменам мы будем делать экспресс-тесты перед тем, как они будут получать стартовые пакеты", - рассказала председатель Федерации легкой атлетики м Днепра и Днепропетровской области Марина Филатова.

19 июня в сквере "Прибрежный" пройдут соревнования по воркауту Workout Games.

20 июня впервые в Днепре - велосипедная гонка Gran Fondo Dnipro Race.

"Это международный турнир, на котором соберется более 400 велосипедистов. Ранее мероприятие проходило за пределами города, а в этом году колонна стартует на Фестивальном причале. Мероприятие будет очень зрелищным", - отметил Александр Осипов.

Состоится и легкоатлетический забег "Ночная десятка" (24 июля) - мероприятие, которое уже успели полюбить бегуны-любители, ведь дистанции на соревновании 5 км и 10 км.

В сентябре в Днепре впервые состоится фестиваль дайвинга.

На День города, 11 сентября, уже традиционно проведут открытый чемпионат Украины по Drag Racing.

18-19 сентября состоится зрелищный чемпионат по воднолыжному спорту "Sentosa Open".

26 сентября состоится пятый Dnipro marathon–2021.

"Обязательно будут детские забеги, классические дистанции, марафон и полумарафон. Также в рамках марафона пройдет "Миля добра", которую очень любят участники. Это дистанция 1,6 км, которая доступно любому здоровому человеку, к тому же можно сделать доброе дело и перечислить средства на благотворительность", - добавила Марина Филатова.

15 и 16 октября в Днепре планируется всеукраинский турнир "Патриот", посвященный Дню защитника Украины, - это соревнования по дзюдо среди юношей.

Кроме того, в этом году в Днепре появится понтонная система.

"Понтонную систему будут использовать для проведения всеукраинских соревнований на байдарках, каноэ, а также с плотины, академической гребле, триатлону. Такой системы нет в Украине. Она сделана из жестких креплений. Ее "фишка", что система трансформируется и может использоваться не только, как стартовая в различных видах спорта. Поэтому у нас есть идея провести показательное выступление по черлидингу или единоборств на воде", - добавил Александр Осипов.