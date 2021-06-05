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Днепр получил награду Европейского союза триатлона за проведение этапа Кубка Европы

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Дніпро, Суббота 05 июня 2021 13:11
Днепр получил награду Европейского союза триатлона за проведение этапа Кубка Европы Фото: в Днепре стартовали международные соревнования этапа Кубка Европы по триатлону (пресс-служба организаторов)
Автор: РБК-Украина

В Днепре продолжаются соревнования одного из этапов Кубка Европы по триатлону. Городские спортивные трассы испытывают почти сотня спортсменов из 25 стран мира.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В Европейском союзе триатлонистов назвали Днепр столицей триатлонного фестиваля в Украине.

"В нынешней ситуации очень непросто организовывать соревнования. Поэтому было решено делегировать сюда благодарность лично мэру Днепра, города-столицы триатлонного фестиваля в Украине, за такой шаг навстречу нашему виду спорта. Поэтому от имени Европейского союза триатлонистов - спасибо", - сказала представительница исполкома ETU Алисия Гарсия Перес.

Городскому голове Борису Филатову она вручила почетную награду Европейского союза триатлонистов.

По словам Перес, Днепр сочетает в себе два важных критерия для проведения международных соревнований. Здесь спортсмены могут не только показывать результат на технически интересной трассе - с правильными подъемами и поворотами, а также любоваться красотой города.

Со своей стороны Борис Филатов отметил: в Днепре участникам триатлона, предусматривающего в частности водную дистанцию, создали надлежащие условия. Город имеет адаптивные понтоны, которые позволяют построить на воде необходимую конструкцию.

Днепр получил награду Европейского союза триатлона за проведение этапа Кубка Европы

"Организация действительно на самом высоком уровне. Городские службы, спортсмены, соответствующие государственные институты - все сработали как надо", - сказал мэр Борис Филатов.

Он также добавил, что Днепр, как и весь мир, ждет окончания пандемии, чтобы принимать в себя еще больше соревнований мирового уровня.

Напомним, 5 июня в Днепре стартовали международные соревнования этапа Кубка Европы по триатлону, которые проходят совместно с десятым фестивалем Dnipro triathlon fest.

Среди профессиональных спортсменов немало участников Олимпийских игр, призеров Кубка мира и чемпионов Европы. Выступая на этом этапе соревнований, они получают очки для мирового рейтинга.

Гонки этапа Кубка Европы будут проходить на спринтерской дистанции. Это плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5 км. Такие же расстояния предусмотрели и для любительской гонки.

Организаторами спортивного мероприятия являются Федерация триатлона Днепропетровской области совместно с общественной организацией "Старт Днепр" при поддержке Министерства молодежи и спорта, Международного и Европейского триатлонного союза, Федерации триатлона Украины и при содействии Днепровского городского совета в рамках программы "Днепр - спортивная столица".

Десятый Dnipro triathlon fest продлится два дня. Во время фестиваля будут выступать около 350 участников-любителей. И такое количество является рекордным для Украины среди любительских соревнований.

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