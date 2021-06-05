Днепр получил награду Европейского союза триатлона за проведение этапа Кубка Европы

В Днепре продолжаются соревнования одного из этапов Кубка Европы по триатлону. Городские спортивные трассы испытывают почти сотня спортсменов из 25 стран мира.

В Европейском союзе триатлонистов назвали Днепр столицей триатлонного фестиваля в Украине.

"В нынешней ситуации очень непросто организовывать соревнования. Поэтому было решено делегировать сюда благодарность лично мэру Днепра, города-столицы триатлонного фестиваля в Украине, за такой шаг навстречу нашему виду спорта. Поэтому от имени Европейского союза триатлонистов - спасибо", - сказала представительница исполкома ETU Алисия Гарсия Перес.

Городскому голове Борису Филатову она вручила почетную награду Европейского союза триатлонистов.

По словам Перес, Днепр сочетает в себе два важных критерия для проведения международных соревнований. Здесь спортсмены могут не только показывать результат на технически интересной трассе - с правильными подъемами и поворотами, а также любоваться красотой города.

Со своей стороны Борис Филатов отметил: в Днепре участникам триатлона, предусматривающего в частности водную дистанцию, создали надлежащие условия. Город имеет адаптивные понтоны, которые позволяют построить на воде необходимую конструкцию.

"Организация действительно на самом высоком уровне. Городские службы, спортсмены, соответствующие государственные институты - все сработали как надо", - сказал мэр Борис Филатов.

Он также добавил, что Днепр, как и весь мир, ждет окончания пандемии, чтобы принимать в себя еще больше соревнований мирового уровня.

Напомним, 5 июня в Днепре стартовали международные соревнования этапа Кубка Европы по триатлону, которые проходят совместно с десятым фестивалем Dnipro triathlon fest.

Среди профессиональных спортсменов немало участников Олимпийских игр, призеров Кубка мира и чемпионов Европы. Выступая на этом этапе соревнований, они получают очки для мирового рейтинга.

Гонки этапа Кубка Европы будут проходить на спринтерской дистанции. Это плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5 км. Такие же расстояния предусмотрели и для любительской гонки.

Организаторами спортивного мероприятия являются Федерация триатлона Днепропетровской области совместно с общественной организацией "Старт Днепр" при поддержке Министерства молодежи и спорта, Международного и Европейского триатлонного союза, Федерации триатлона Украины и при содействии Днепровского городского совета в рамках программы "Днепр - спортивная столица".

Десятый Dnipro triathlon fest продлится два дня. Во время фестиваля будут выступать около 350 участников-любителей. И такое количество является рекордным для Украины среди любительских соревнований.