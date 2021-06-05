Дніпро отримав відзнаку Європейського союзу триатлону за проведення етапу Кубка Європи

У Дніпрі тривають змагання одного з етапів Кубка Європи з триатлону. Міські спортивні траси випробовують майже сотня спортсменів із 25 країн світу.

У Європейському союзі тріатлоністів назвали Дніпро столицею триатлонного фестивалю в Україні.

"У нинішній ситуації дуже непросто організовувати змагання. Тому було вирішено делегувати сюди подяку – особисто меру Дніпра, міста-столиці триатлонного фестивалю в Україні, за такий крок назустріч нашому виду спорту. Тож від імені Європейського союзу триатлоністів - красно дякую", - сказала представниця виконкому ETU Алісія Гарсія Перес.

Міському голові Борису Філатову вона вручила почесну відзнаку Європейського союзу триатлоністів.

За словами Перес, Дніпро поєднує в собі два важливі критерії для проведення міжнародних змагань. Тут спортсмени можуть не лише показувати результат на технічно цікавій трасі - з правильними підйомами та поворотами, а також милуватися красою міста.

Зі свого боку Борис Філатов наголосив: у Дніпрі учасникам триатлону, що передбачає зокрема водну дистанцію, створили належні умови. Місто має адаптивні понтони, які дозволяють збудувати на воді необхідну конструкцію.

"Організація дійсно на найвищому рівні. Міські служби, спортсмени, відповідні державні інституції - усі спрацювали як треба", - сказав мер Борис Філатов.

Він також додав, що Дніпро, як і весь світ, чекає на закінчення пандемії - аби приймати в себе ще більше змагань світового рівня.

Нагадаємо, 5 червня у Дніпрі стартували міжнародні змагання етапу Кубка Європи з триатлону, що проходять спільно з десятим фестивалем Dnipro triathlon fest.

Серед професійних спортсменів чимало учасників Олімпійських ігор, призерів Кубка світу та чемпіонів Європи. Виступаючи на цьому етапі змагань, вони отримують очки для світового рейтингу.

Гонки етапу Кубка Європи проходитимуть на спринтерській дистанції. Це плавання - 750 м, велогонка - 20 км, біг - 5 км. Такі ж відстані передбачили і для любительської гонки.

Організаторами спортивної події є Федерація триатлону Дніпропетровської області разом з громадською організацією "Старт Дніпро" за підтримки Міністерства молоді та спорту, Міжнародного та Європейського триатлонного союзу, Федерації триатлону України та за сприяння Дніпровської міської ради у рамках програми "Дніпро - спортивна столиця".

Десятий Dnipro triathlon fest триватиме два дні. Під час фестивалю виступатимуть близько 350 учасників-аматорів. І така кількість є рекордною для України серед любительських змагань.