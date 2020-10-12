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Днепр за полчаса превратился в Венецию: в городе прошел мощнейший ливень

Днепр, Понедельник 12 октября 2020 09:06
Днепр за полчаса превратился в Венецию: в городе прошел мощнейший ливень
Днепр затопило осадками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре прошел мощнейший ливень и затопил город

Сильный ливень в Днепре прошел вечером 11 октября. Мощный дождь шел всего 30 минут, но за это время он успел превратить город в Венецию. Ливневые стоки просто не справились с таким количеством осадков. Центральная часть города оказалась полностью в воде. Затопило автомобили, которые практически плыли по проезжей части.

Как сообщает "Відкритий", вода рекой стекала по улицам Воскресенской, Короленко, Троицкой. Движение транспорта было затруднено. В частности, затопило улицу Троицкую. Вода стояла на одном уровне с бордюром. По словам местных жителей, что дорогу перейти невозможно.

Днепр за полчаса превратился в Венецию: в городе прошел мощнейший ливень

В Днепре прошел сильный ливень (фото: 056.ua)

Сильный ливень прошел и в других районах города. На Левом берегу дождь шел несколько часов.

"Просто водопад. Мы в шоке", - говорят о ЧП местные жители.

Некоторых горожан непогода застала врасплох. От сильного ливня не спасал даже зонт, поэтому в ход пошли необычные методы защиты.

Как мы писали ранее, погода в Украине в ближайшие дни начнет резко ухудшаться и синоптики прогнозируют сильные дожди, местами ливни.

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