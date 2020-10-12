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Дніпро за півгодини перетворилося на Венецію: у місті пройшла потужна злива

Дніпро, Понеділок 12 жовтня 2020 09:06
Дніпро за півгодини перетворилося на Венецію: у місті пройшла потужна злива
Дніпро затопило опадами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі пройшла потужна злива і затопила місто

Сильна злива в Дніпрі пройшла увечері 11 жовтня. Потужний дощ йшов всього 30 хвилин, але за цей час він встиг перетворити місто на Венецію. Зливові стоки просто не впоралися з такою кількістю опадів. Центральна частина міста опинилася повністю у воді. Затопило автомобілі, які практично пливли по проїжджій частині.

Як повідомляє "Відкритий", вода рікою текла по вулицях Воскресенській, Короленка, Троїцькій. Рух транспорту затруднений. Зокрема, затопило вулицю Троїцьку. Вода стояла на одному рівні з бордюром. За словами місцевих жителів, дорогу перейти було неможливо.

Дніпро за півгодини перетворилося на Венецію: у місті пройшла потужна злива

У Дніпрі пройшла сильна злива (фото: 056.ua)

Сильний дощ пройшов і в інших районах міста. На Лівому березі дощ йшов кілька годин.

"Просто водоспад. Ми в шоці", - кажуть про ПП місцеві жителі.

Деяких городян негода застала зненацька. Від сильної зливи не рятувала навіть парасолька, тому в хід пішли незвичайні методи захисту.

Як ми писали раніше, погода в Україні в найближчі дні почне різко погіршуватися і синоптики прогнозують сильні дощі, місцями зливи.

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