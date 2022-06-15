Днепр передал военным на фронте еще один автомобиль скорой помощи. Машину приобрели в Германии.

Отмечается, что после приезда в Днепр городские власти вместе с благотворительным фондом "ТАПС-Украина" и координационным штабом волонтеров Днепра укомплектовали портативным рентгеном, кислородными баллонами, носилками и необходимыми медикаментами.

"Этот автомобиль нашли наши друзья и два фонда - Сергей Гавронський и фонд "Hilfe und Hoffnung" и фонд "KiViN-Klub" в пригороде Кельна. Затем ее переправили на СТО в Германии, чтобы заменить все необходимые запчасти и колеса. В Украине мы ее еще раз отправили на диагностику, чтобы убедиться, что автомобиль на 100% готов. И, конечно, перекрасили в темно-зеленый цвет. В то же время немецкий благотворительный фонд "Blau-gelbes Kreuz" из Кельна помог с медикаментами и оснащением носилками и кислородным баллоном. БФ "Верь в себя" из города Тернополя предоставил портативный рентгенаппарат, а "ТАПС США" - портативные чемоданы для первой помощи", - отметила координатор международного направления Координационного штаба волонтеров Днепра Татьяна Антохина.

Также волонтеры продолжают помогать защитникам и защитницам Украины. Им передали очередную партию гуманитарной помощи в виде консервов и другой пищи, которая не портится быстро.

Кроме этого, очередную помощь от волонтеров Днепра получили переселенцы. 65 продуктовых и гигиенических наборов для ВПО, а также детские наборы для малышей. Помощь получили почти 200 человек.

Подробнее о "TAPS-Украина" - здесь, Координационный штаб волонтеров Днепра - здесь.