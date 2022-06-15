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Дніпро передав військовим на фронті ще один автомобіль швидкої допомоги

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Середа 15 червня 2022 15:21
Дніпро передав військовим на фронті ще один автомобіль швидкої допомоги Фото: Дніпро передав військовим на фронті ще один автомобіль швидкої допомоги (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро передав військовим на фронті ще один автомобіль швидкої допомоги. Машину придбали у Німеччині.

Про це повідомили в міськраді.

Зазначається, що після приїзду до Дніпра міська влада разом з благодійним фондом "ТАПС-Україна" та Координаційним штабом волонтерів Дніпра укомплектували портативним рентгеном, кисневими балонами, ношами та необхідними медикаментами.

"Цей автомобіль знайшли наші друзі та два фонди - Сергій Гавронський та фонд "Hilfe und Hoffnung" і фонд "KiViN-Klub" у передмісті Кельна. Потім її переправили на СТО у Німеччині, аби замінити всі необхідні запчастини та колеса. В Україні ми її ще раз відправили на діагностику, аби переконатись, що автомобіль на 100% готовий. І, звичайно, перефарбували у темно-зелений колір. Водночас німецький благодійний фонд "Blau-gelbes Kreuz" з Кельна допоміг з медикаментами та оснащенням ношами і кисневим балоном. БФ "Вір у себе" з міста Тернополя надав портативний рентгенапарат, а "ТАПС США" - портативні валізи для першої допомоги", - зазначила координатор міжнародного напряму Координаційного штабу волонтерів Дніпра Тетяна Антохіна.

Також волонтери продовжують допомагати захисникам та захисницям України. Їм передали чергову партію гуманітарної допомоги у вигляді консервів та іншої їжі, яка не псується швидко.

Крім цього, чергову допомогу від волонтерів Дніпра отримали переселенці. 65 продуктових і гігієнічних наборів для ВПО, а також дитячі набори для малечі. Допомогу отримали майже 200 людей.

Детальніше про "TAPS-Україна" - тут, про Координаційний штаб волонтерів Дніпра - тут.

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