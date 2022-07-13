Днепр передает военным 70 дронов, приобретенных фондом TAPS и городским штабом обороны

Беспилотники легкие, компактные, маневровые в полете и устойчивые к погодным факторам. Камеры передают детализированные фото и видео высокого качества, есть также функция телеобъектива, позволяющая видеть даже очень удаленные объекты. Другие имеют встроенные тепловизоры.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что мэрия, координационный штаб волонтеров и Фонд TAPS и в дальнейшем будут оказывать помощь военным - в том числе и следующими партиями дронов.

"Мы также продолжаем сбор средств для приобретения ударных беспилотников "Кажан - Е620" (которые могут сбрасывать до 20 кг боеприпасов разного типа, разбивая технику и живую силу врага, - ред.). Поэтому большая просьба - присоединяйтесь к сбору средств. Чтобы мы как можно быстрее передали их нашим военным для достижения победы", - заявил Филатов.