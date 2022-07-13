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Дніпро передає військовим 70 дронів, придбаних фондом TAPS і міським штабом оборони

Фото: Дніпро передає військовим 70 дронів, придбаних фондом TAPS і міським штабом оборони (прес-служба фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Українським військовим передали низку розвідувальних безпілотників.Їхня вартість сягає близько 10 млн грн. Це дрони різних моделей, які вважаються найкращими для ведення розвідки та спостереження.

Про це повідомили в Центрі тероборони Дніпра, які й придбали дрони разом з благодійним фондом TAPS і обласній субвенції Координаційного штабу волонтерів.

Безпілотники легкі, компактні, маневрові у польоті та стійкі до погодних факторів. Камери передають деталізовані фото і відео високої якості, є також функція телеоб’єктиву, що дозволяє бачити навіть дуже віддалені об’єкти. Інші мають вбудовані тепловізори.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що мерія, Координаційний штаб волонтерів і фонд TAPS і надалі надаватимуть допомогу військовим - зокрема й наступними партіями дронів.

"Ми також продовжуємо збір коштів для придбання ударних безпілотників "Кажан Е620" (які можуть скидати до 20 кг боєприпасів різного типу, розбиваючи техніку та живу силу ворога, - ред.). Тож велике прохання - долучайтеся до збору коштів. Аби ми якнайшвидше передали їх нашим військовим для досягнення перемоги", - заявив Філатов.

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Дніпро