UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Днепр оказал очередную помощь: бронежилеты, медикаменты и гуманитарку для переселенцев

Фото: Днепр оказал очередную помощь: бронежилеты, медикаменты и гуманитарку для переселенцев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мэрия Днепра совместно с фондом "ТАПС-Украина" и Координационным штабом волонтеров Днепра передали спасателям ГСЧС 100 бронежилетов. Эти бронежилеты класса 4 + производит координационный штаб волонтеров Днепра.

Об этом говорится в сообщении мэрии.

Кроме этого, Днепр оказал большую гуманитарную помощь переселенцам из Донецкой и Луганской областей. Это работники налоговой службы, которые были эвакуированы в наш город. Им выдали 100 продуктовых и гигиенических наборов.

Также сейчас волонтеры готовят к передаче большую партию медицинской помощи от фонда "Direct Relief". Ее доставили в Днепр из Нидерландов.

Медикаменты доставят в места, где ведутся активные боевые действия, а именно в больницы Бахмута и Апостоловского района. Фонд "Direct Relief" постоянно оказывает помощь Днепру. На сегодня это уже 8 фура с помощью от них.

Подробнее о "TAPS-Украина" - здесь, Координационный штаб волонтеров Днепра - здесь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощьДнепр