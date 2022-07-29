Днепр оказал очередную помощь: бронежилеты, медикаменты и гуманитарку для переселенцев

Кроме этого, Днепр оказал большую гуманитарную помощь переселенцам из Донецкой и Луганской областей. Это работники налоговой службы, которые были эвакуированы в наш город. Им выдали 100 продуктовых и гигиенических наборов.

Также сейчас волонтеры готовят к передаче большую партию медицинской помощи от фонда "Direct Relief". Ее доставили в Днепр из Нидерландов.

Медикаменты доставят в места, где ведутся активные боевые действия, а именно в больницы Бахмута и Апостоловского района. Фонд "Direct Relief" постоянно оказывает помощь Днепру. На сегодня это уже 8 фура с помощью от них.

Подробнее о "TAPS-Украина" - здесь, Координационный штаб волонтеров Днепра - здесь.