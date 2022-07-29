RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дніпро надав чергову допомогу: бронежилети, медикаменти та гуманітарку для переселенців

Фото: Дніпро надав чергову допомогу: бронежилети, медикаменти та гуманітарку для переселенців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мерія Дніпра спільно з фондом "ТАПС-Україна" та Координаційним штабом волонтерів Дніпра передали рятувальникам ДСНС 100 бронежилетів. Ці бронежилети класу 4+ виробляє Координаційний штаб волонтерів Дніпра.

Про це йдеться в повідомленні мерії.

Крім цього, Дніпро надав велику гуманітарну допомогу переселенцям з Донецької та Луганської областей. Це працівники податкової служби, яких було евакуйовано до нашого міста. Їм видали 100 продуктових та гігієнічних наборів.

Також наразі волонтери готують до передання велику партію медичної допомоги від фонду "Direct Relief". Її доправили до Дніпра з Нідерландів.

Медикаменти доставлять до місць, де ведуться активні бойові дії, а саме у лікарні Бахмута та Апостолівського району. Фонд "Direct Relief" постійно надає допомогу Дніпру. На сьогодні це вже 8 фура з допомогою від них.

Детальніше про "TAPS-Україна" - тут, про Координаційний штаб волонтерів Дніпра - тут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомогаДніпро