С днем защиты детей! Лучшие поздравления и открытки
1 июня отмечается международный День защиты детей. Он всегда выпадает на первый день лета. Впервые данный праздник начали отмечать в 1950 году. А основан он был в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.
Сейчас в нашей стране этот день имеет очень важное значение, так как от рук российских военных погибли уже сотни украинских детей.
В материале Styler мы собрали лучшие поздравления и открытки к этому дню.
Поздравления в стихах
***
Вот и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.
Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.
Детский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!
***
Хочу, чтоб дети всей земли
Спокойно жили, не страдая.
Пускай купаются в любви,
Смеются радостно, играют.
Пусть не болеют никогда,
И их никто не обижает.
Пусть будут счастливы всегда,
Пусть Бог от бед их защищает.
***
Дети - радость, дети - счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, мирным, беззаветным.
Пусть у каждого ребенка -
У мальчишек, у девчонок -
Будет все: семья и кров,
Где живут уют, любовь!
***
В самый первый день июня
Поздравляем всех детей!
Пусть их жизнь будет чудной,
Полной сказок и огней,
Смеха, радости, веселья,
Ласки, игр и любви,
Поздравлений и подарков.
Пусть резвятся малыши!
***
Поздравления в прозе
Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.
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Дети - это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звезд.
В первый летний день в Украине, как и во всем мире, отмечают хороший и радостный праздник – День защиты детей. Дорогие дети! Вы – будущее нашего государства, которое формируется в настоящем. Так что настойчиво овладевайте знаниями, творчески мыслите, развивайте свои способности, чтобы стать достойным гражданином Украины.
Дети – это безграничная еще не испорченная искренность и откровенность. Их будущее зависит от нас. Наше будущее зависит от них. Дети – это ангелы. Они не должны страдать от того, что кто-то считает их чужими. Они должны жить в мире, не знающем, что такое жестокость, боль и насилие. Давайте создадим для них такой мир вместе!
Поздравительные открытки для детей
Как мы ранее писали, в Украине меняют длительность учебного года и количество учеников в классах.
Ранее сообщалось, что в Киеве 1 июня открывают некоторые детские садики, и были обнародованы адреса.