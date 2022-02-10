Что не так с днем Святого Валентина и почему Galentine's Day начал набирать популярность

Что такое Galentines Day и как он появился

Galentines Day – это праздник подруг. Его название происходит от слова Gal – в переводе с английского сленга означает "девушка". В этот день девушки празднуют любовь к своим подругам, независимо о того, одиноки они или нет. Еще этот праздник называют – день святого Галентина и днем всех женщин.

Именно своих подруг девушки в этот день осыпают любовью и вниманием и делают это больше, чем в любой другой день в году.

Как пишет Cosmopolitan, за появление этого праздника стоит поблагодарить героиню сериала "Парки и зоны отдыха" Лесли Ноуп.

В одной из серий главная героиня сериала заявила накануне дня Святого Валентина, что нужно 13 февраля устроить отменную вечеринку для самых близких подруг и непременно вручить им подарки.

"Каждое 13 февраля мы с подругами оставляем своих мужей и бойфрендов дома. А потом идем и отрываемся по полной всю ночь", - сказала героиня.

Как отмечают Galentines Day

Идею такого праздника жительницы США и Великобритании быстро унесли в реальную жизнь. Поэтому с 2010 года Galentines Day занял свое место в зимних праздниках.

Девушки собираются вместе, делятся своими новостями, посещают кафе и спа-салоны, дарят друг другу подарки. И отмечают свою дружбу, любовь и признательность друг к другу.

Более того, некоторые компании теперь стали проводить рекламные акции и предлагать специальные подарки для женщин к этому празднику.

Как отмечают девушки во всем мире, этот праздник помог преодолеть раздражение от романтической шумихи перед днем Святого Валентина, когда все носятся в поисках подарков и организовывают романтические ужины.

А также такой праздник дает возможность каждой женщине почувствовать себя прекрасной, независимо от того, есть у нее партнер или нет. Потому что на день Святого Валентина многие женщины впадают в депрессию от того, что им не с кем отпраздновать праздник влюбленных.

По сериальной традиции, 13 февраля нужно собраться на поздний завтрак и обязательно поесть вафель и фритатту. А потом спланировать совместный поход куда-нибудь. Вечером обязательно должна быть вечеринка.

И всем участникам нужно вручить подарок, который будет символизировать женскую натуру и любовь к самой себе.