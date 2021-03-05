И днем ​​и ночью: украинцы теперь могут отправлять и получать посылки круглосуточно

Так, вфеврале компания установила рекорд на рынке почтовых услуг - количество мини-отделений Meest достигло отметки в 2600 пунктов, 40% из них работают круглосуточно.

Открытие партнерских мини-отделений в компании считают логичным шагом по ряду причин: во-первых, из-за карантинных условий большинство людей уже не работают по привычному графику, поэтому и работа почтовых пунктов в режиме 24/7 актуальна. Во-вторых, мини-отделения предназначены для разгрузки собственных служб доставки ритейлеров и облегчения жизни потребителей, которые сейчас часто вынуждены стоять в очередях в обычные почтовые отделения. Эксклюзивным агентом Meest по внедрению этого почтово-логистического проекта выступает консалтинговая компания Retail& Development Advisor (RDA).

Упростили и саму процедуру доставки. Теперь создать и оплатить отправление можно заранее на сайте Meest или в мобильном приложении. Посылки принимают в упаковке клиента, то есть дополнительных затрат и времени на это также не требуется. Все это делает процессы в самом мини-отделении более удобными и быстрыми. А отправка и получение посылки занимает теперь всего пару минут.

"Формат партнерских мини-отделений не новый, такие пункты давно работают в Европе и в США, а вот в Украине это почтовое направление до сих пор развивалось довольно медленно. Мы хотим перенять опыт европейских стран и перенести формат мини-отделений и на украинский рынок почтово-логистических услуг. Сейчас, наряду с почтоматами, развитие сети - один из приоритетных проектов компании на текущий год. Мeest уже имеет самую большую сеть таких мини-отделений в стране, но мы и в дальнейшем планируем ее расширять. Надеемся, это сотрудничество пойдет на пользу и ритейлерам, и потребителям", - сообщила пресс-служба компании.