І вдень і вночі: українці тепер можуть відправляти та отримувати посилки цілодобово

Так, у лютому компанія встановила рекорд на ринку поштових послуг - кількість мінівідділень Meest досягла позначки у 2600 пунктів, 40% з них працюють цілодобово.

Відкриття партнерських мінівідділень у компанії вважають логічним кроком з ряду причин: по-перше, через карантинні умови більшість людей вже не працює за типовим графіком, тому робота поштових пунктів у режимі 24/7 набуває актуальності. По-друге, мінівідділення мають важливу мету - пункти призначено для розвантаження власних служб доставки ритейлерів й полегшення життя споживачів, які зараз змушені стояти у чергах у звичайні поштові відділення. Ексклюзивним агентом Meest з впровадження цього поштово-логістичного проєкту виступає консалтингова компанія Retail& Development Advisor (RDA).

Спростили й саму процедуру доставки. Тепер створити й оплатити відправлення можна заздалегідь на сайті Meest або у мобільному додатку. Посилки приймають в пакуванні клієнта, тобто додаткового часу та витрат на це також не потрібно. Усе це робить процеси у самому відділені більш зручними й швидкими. А відправлення та отримання посилки займає лише кілька хвилин.

"Формат партнерських мінівідділень не новий, такі пункти давно працюють в Європі та у США, утім в Україні цей поштовий напрямок досі розвивався доволі повільно. Ми хочемо перейняти досвід європейських країн й перенести формат мінівідділення і на український ринок поштово-логістичних послуг. Наразі, на рівні з поштоматами, розвиток цієї мережі - один з пріоритетних проєктів компанії на поточний рік. Мeest уже має найбільшу мережу таких мінівідділень в країні, проте ми і надалі плануємо розширювати свою партнерську мережу. Сподіваємось, ця співпраця піде на користь і ритейлерам, і споживачам", - повідомляє прес-служба компанії.