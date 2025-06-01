День батьків 2025: щирі привітання у листівках, віршах і прозі

Привітання з Днем батьків для месенджерів

Дорогі мама й тато, дякую вам за все, що ви зробили для мене! Ваша підтримка, любов і мудрість стали основою мого життя. Нехай ваше серце завжди буде зігріте теплом і радістю.

Мої найрідніші, вітаю вас із Днем батьків! Ви подарували мені безцінний приклад сили, доброти й турботи. Бажаю вам здоров’я, довгих років і щасливих моментів щодня.

Любі батьки! Ваша любов і турбота завжди були для мене натхненням і підтримкою. Щиро бажаю вам гармонії, спокою і радості в кожному дні.

Дорогі мама і тато! Дякую за ваше тепло, доброту і силу, що завжди були зі мною. Ваша віра в мене допомагала долати будь-які труднощі. Нехай ваше життя буде наповнене любов’ю, здоров’ям і світлом.

Листівка-привітання з Днем батьків (фото: lux.fm)

Шановні батьки, з найщирішим серцем вітаю вас зі святом! Ваша підтримка - це крила, які допомагали мені летіти. Ваше терпіння - це джерело сили у важкі моменти. Бажаю вам мирного неба, щасливих днів і вдячних сердець поруч.

Мої найдорожчі! Ваша любов - найкращий подарунок, який я коли-небудь отримувала. Ви завжди були поруч у хвилини радості та смутку. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом і вдячністю!

Дорогі мама й тато! Ваша турбота, любов і мудрі поради зробили мене тією людиною, якою я є. Я безмежно вдячна вам за все, що ви робите і зробили. Ваші обійми - мій дім, а ваша підтримка - моя сила. Нехай ваші серця завжди будуть сповнені щастя і спокою.

Привітання з Днем батьків (фото: amazingukraine.pro)

Любі батьки, щиро вітаю вас з цим чудовим святом! Ваша присутність у моєму житті - це благословення. Ви навчили мене любити, пробачати і вірити в краще. Дякую за кожну мить щастя, яку ми провели разом. Бажаю вам здоров’я, гармонії та натхнення в кожному дні!

Мої найрідніші батьки! Ви - моя опора, моє натхнення і моє серце. Без вашої любові й підтримки я б не змогла подолати стільки. Ваша доброта та розуміння - найцінніше, що є у моєму житті. Нехай вас завжди оточують добрі люди й щасливі події.

Шановні мама й тато, прийміть мої найщиріші вітання! Ви - приклад справжньої сили, мудрості та безумовної любові. Дякую за ваші безсонні ночі, за всі ті моменти, коли ви були поруч. Ваше серце - джерело тепла, що зігріває мене щодня. Бажаю вам довгого, радісного життя і безмежного щастя.

Листівка з Днем батьків (фото: amazingukraine.pro)

Привітання з Днем батьків у віршах

Спасибі за те, що ви у нас є.

Прийміть низький уклін від нас за те,

Що втоми ви не знаєте,

Що душу нам віддаєте,

За руки ваші роботящі,

За те, що ви для нас найкращі!

***

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба -

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

Вітання з Днем батьків (фото: amazingukraine.pro)

***

Дякую я скажу сьогодні,

Батьки мої рідні,

За те, що життя мені подарували,

Здорові будьте, дорогі.

Уклін вам низький за турботу,

За теплоту, радість і силу,

За те, що ніжністю своєї

Мене в надлишку нагородили.

***

Матуся й тато - два крила дитини,

Які допомагають в світ злетіти.

Це світлий вогник і тепло родини,

Що не дають людині збайдужіти.

Матуся й тато - сонечко крилате,

Яке дає і силу, і наснагу.

Від них обох залежить так багато,

Щоб дітям вирости й отримати відвагу,

Щоб доля діток зіркою світила,

Батькам щодня належить працювати.

Бо щоб дітей поставити на крила,

Потрібно сили і снаги багато.

***

Пошану батькам я складаю

І пісню Любові співаю.

У серці лиш пам’ять про них -

Звичайних, простих, дорогих.

Я дякую Богу за маму,

Що стільки ночей не доспала;

За доброго, вірного тата,

Що вмів людям поміч надавати.

Листівка з Днем батьків (фото: amazingukraine.pro)