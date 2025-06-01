День родителей 2025: искренние поздравления в открытках, стихах и прозе

Поздравления с Днем родителей для мессенджеров

Дорогие мама и папа, спасибо вам за все, что вы сделали для меня! Ваша поддержка, любовь и мудрость стали основой моей жизни. Пусть ваше сердце всегда будет согрето теплом и радостью.

Мои самые родные, поздравляю вас с Днем родителей! Вы подарили мне бесценный пример силы, доброты и заботы. Желаю вам здоровья, долгих лет и счастливых моментов каждый день.

Дорогие родители! Ваша любовь и забота всегда были для меня вдохновением и поддержкой. Искренне желаю вам гармонии, спокойствия и радости в каждом дне.

Дорогие мама и папа! Спасибо за ваше тепло, доброту и силу, что всегда были со мной. Ваша вера в меня помогала преодолевать любые трудности. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, здоровьем и светом.

Открытка-поздравление с Днем родителей (фото: lux.fm)

Уважаемые родители, с самым искренним сердцем поздравляю вас с праздником! Ваша поддержка - это крылья, которые помогали мне лететь. Ваше терпение - это источник силы в трудные моменты. Желаю вам мирного неба, счастливых дней и благодарных сердец рядом.

Мои самые дорогие! Ваша любовь - лучший подарок, который я когда-либо получала. Вы всегда были рядом в минуты радости и печали. Пусть каждый ваш день будет наполнен теплом и благодарностью!

Дорогие мама и папа! Ваша забота, любовь и мудрые советы сделали меня тем человеком, которым я являюсь. Я бесконечно благодарна вам за все, что вы делаете и сделали. Ваши объятия - мой дом, а ваша поддержка - моя сила. Пусть ваши сердца всегда будут полны счастья и спокойствия.

Поздравление с Днем родителей (фото: amazingukraine.pro)

Дорогие родители, искренне поздравляю вас с этим замечательным праздником! Ваше присутствие в моей жизни - это благословение. Вы научили меня любить, прощать и верить в лучшее. Спасибо за каждое мгновение счастья, которое мы провели вместе. Желаю вам здоровья, гармонии и вдохновения в каждом дне!

Мои самые родные родители! Вы - моя опора, мое вдохновение и мое сердце. Без вашей любви и поддержки я бы не смогла преодолеть столько. Ваша доброта и понимание - самое ценное, что есть в моей жизни. Пусть вас всегда окружают добрые люди и счастливые события.

Уважаемые мама и папа, примите мои самые искренние поздравления! Вы - пример настоящей силы, мудрости и безусловной любви. Спасибо за ваши бессонные ночи, за все те моменты, когда вы были рядом. Ваше сердце - источник тепла, согревающий меня каждый день. Желаю вам долгой, радостной жизни и безграничного счастья.

Открытка с Днем родителей (фото: amazingukraine.pro)

Поздравления с Днем родителей в стихах

Спасибі за те, що ви у нас є.

Прийміть низький уклін від нас за те,

Що втоми ви не знаєте,

Що душу нам віддаєте,

За руки ваші роботящі,

За те, що ви для нас найкращі!

***

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба -

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

Поздравление с Днем родителей (фото: amazingukraine.pro)

***

Дякую я скажу сьогодні,

Батьки мої рідні,

За те, що життя мені подарували,

Здорові будьте, дорогі.

Уклін вам низький за турботу,

За теплоту, радість і силу,

За те, що ніжністю своєї

Мене в надлишку нагородили.

***

Матуся й тато - два крила дитини,

Які допомагають в світ злетіти.

Це світлий вогник і тепло родини,

Що не дають людині збайдужіти.

Матуся й тато - сонечко крилате,

Яке дає і силу, і наснагу.

Від них обох залежить так багато,

Щоб дітям вирости й отримати відвагу,

Щоб доля діток зіркою світила,

Батькам щодня належить працювати.

Бо щоб дітей поставити на крила,

Потрібно сили і снаги багато.

***

Пошану батькам я складаю

І пісню Любові співаю.

У серці лиш пам’ять про них -

Звичайних, простих, дорогих.

Я дякую Богу за маму,

Що стільки ночей не доспала;

За доброго, вірного тата,

Що вмів людям поміч надавати.

Открытка с Днем родителей (фото: amazingukraine.pro)