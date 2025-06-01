День батьків 2025: щирі привітання у листівках, віршах і прозі
1 червня у всьому світі відзначається День батьків. Це - чудова нагода, щоб нагадати батькам про свою любов та привітати їх з цим святом.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує готові привітання з Днем батьків, які розчулять ваших рідних та нагадають їм, як ви їх любите.
Привітання з Днем батьків для месенджерів
Дорогі мама й тато, дякую вам за все, що ви зробили для мене! Ваша підтримка, любов і мудрість стали основою мого життя. Нехай ваше серце завжди буде зігріте теплом і радістю.
Мої найрідніші, вітаю вас із Днем батьків! Ви подарували мені безцінний приклад сили, доброти й турботи. Бажаю вам здоров’я, довгих років і щасливих моментів щодня.
Любі батьки! Ваша любов і турбота завжди були для мене натхненням і підтримкою. Щиро бажаю вам гармонії, спокою і радості в кожному дні.
Дорогі мама і тато! Дякую за ваше тепло, доброту і силу, що завжди були зі мною. Ваша віра в мене допомагала долати будь-які труднощі. Нехай ваше життя буде наповнене любов’ю, здоров’ям і світлом.
Листівка-привітання з Днем батьків (фото: lux.fm)
Шановні батьки, з найщирішим серцем вітаю вас зі святом! Ваша підтримка - це крила, які допомагали мені летіти. Ваше терпіння - це джерело сили у важкі моменти. Бажаю вам мирного неба, щасливих днів і вдячних сердець поруч.
Мої найдорожчі! Ваша любов - найкращий подарунок, який я коли-небудь отримувала. Ви завжди були поруч у хвилини радості та смутку. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом і вдячністю!
Дорогі мама й тато! Ваша турбота, любов і мудрі поради зробили мене тією людиною, якою я є. Я безмежно вдячна вам за все, що ви робите і зробили. Ваші обійми - мій дім, а ваша підтримка - моя сила. Нехай ваші серця завжди будуть сповнені щастя і спокою.
Привітання з Днем батьків (фото: amazingukraine.pro)
Любі батьки, щиро вітаю вас з цим чудовим святом! Ваша присутність у моєму житті - це благословення. Ви навчили мене любити, пробачати і вірити в краще. Дякую за кожну мить щастя, яку ми провели разом. Бажаю вам здоров’я, гармонії та натхнення в кожному дні!
Мої найрідніші батьки! Ви - моя опора, моє натхнення і моє серце. Без вашої любові й підтримки я б не змогла подолати стільки. Ваша доброта та розуміння - найцінніше, що є у моєму житті. Нехай вас завжди оточують добрі люди й щасливі події.
Шановні мама й тато, прийміть мої найщиріші вітання! Ви - приклад справжньої сили, мудрості та безумовної любові. Дякую за ваші безсонні ночі, за всі ті моменти, коли ви були поруч. Ваше серце - джерело тепла, що зігріває мене щодня. Бажаю вам довгого, радісного життя і безмежного щастя.
Листівка з Днем батьків (фото: amazingukraine.pro)
Привітання з Днем батьків у віршах
Спасибі за те, що ви у нас є.
Прийміть низький уклін від нас за те,
Що втоми ви не знаєте,
Що душу нам віддаєте,
За руки ваші роботящі,
За те, що ви для нас найкращі!
***
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба -
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.
Вітання з Днем батьків (фото: amazingukraine.pro)
***
Дякую я скажу сьогодні,
Батьки мої рідні,
За те, що життя мені подарували,
Здорові будьте, дорогі.
Уклін вам низький за турботу,
За теплоту, радість і силу,
За те, що ніжністю своєї
Мене в надлишку нагородили.
***
Матуся й тато - два крила дитини,
Які допомагають в світ злетіти.
Це світлий вогник і тепло родини,
Що не дають людині збайдужіти.
Матуся й тато - сонечко крилате,
Яке дає і силу, і наснагу.
Від них обох залежить так багато,
Щоб дітям вирости й отримати відвагу,
Щоб доля діток зіркою світила,
Батькам щодня належить працювати.
Бо щоб дітей поставити на крила,
Потрібно сили і снаги багато.
***
Пошану батькам я складаю
І пісню Любові співаю.
У серці лиш пам’ять про них -
Звичайних, простих, дорогих.
Я дякую Богу за маму,
Що стільки ночей не доспала;
За доброго, вірного тата,
Що вмів людям поміч надавати.
Листівка з Днем батьків (фото: amazingukraine.pro)
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Lux.fm, Amazingukraine.pro.