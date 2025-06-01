День родителей 2025: искренние поздравления в открытках, стихах и прозе
1 июня во всем мире отмечается День родителей. Это - прекрасная возможность, чтобы напомнить родителям о своей любви и поздравить их с этим праздником.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает готовые поздравления с Днем родителей, которые умилят ваших родных и напомнят им, как вы их любите.
Поздравления с Днем родителей для мессенджеров
Дорогие мама и папа, спасибо вам за все, что вы сделали для меня! Ваша поддержка, любовь и мудрость стали основой моей жизни. Пусть ваше сердце всегда будет согрето теплом и радостью.
Мои самые родные, поздравляю вас с Днем родителей! Вы подарили мне бесценный пример силы, доброты и заботы. Желаю вам здоровья, долгих лет и счастливых моментов каждый день.
Дорогие родители! Ваша любовь и забота всегда были для меня вдохновением и поддержкой. Искренне желаю вам гармонии, спокойствия и радости в каждом дне.
Дорогие мама и папа! Спасибо за ваше тепло, доброту и силу, что всегда были со мной. Ваша вера в меня помогала преодолевать любые трудности. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, здоровьем и светом.
Открытка-поздравление с Днем родителей (фото: lux.fm)
Уважаемые родители, с самым искренним сердцем поздравляю вас с праздником! Ваша поддержка - это крылья, которые помогали мне лететь. Ваше терпение - это источник силы в трудные моменты. Желаю вам мирного неба, счастливых дней и благодарных сердец рядом.
Мои самые дорогие! Ваша любовь - лучший подарок, который я когда-либо получала. Вы всегда были рядом в минуты радости и печали. Пусть каждый ваш день будет наполнен теплом и благодарностью!
Дорогие мама и папа! Ваша забота, любовь и мудрые советы сделали меня тем человеком, которым я являюсь. Я бесконечно благодарна вам за все, что вы делаете и сделали. Ваши объятия - мой дом, а ваша поддержка - моя сила. Пусть ваши сердца всегда будут полны счастья и спокойствия.
Поздравление с Днем родителей (фото: amazingukraine.pro)
Дорогие родители, искренне поздравляю вас с этим замечательным праздником! Ваше присутствие в моей жизни - это благословение. Вы научили меня любить, прощать и верить в лучшее. Спасибо за каждое мгновение счастья, которое мы провели вместе. Желаю вам здоровья, гармонии и вдохновения в каждом дне!
Мои самые родные родители! Вы - моя опора, мое вдохновение и мое сердце. Без вашей любви и поддержки я бы не смогла преодолеть столько. Ваша доброта и понимание - самое ценное, что есть в моей жизни. Пусть вас всегда окружают добрые люди и счастливые события.
Уважаемые мама и папа, примите мои самые искренние поздравления! Вы - пример настоящей силы, мудрости и безусловной любви. Спасибо за ваши бессонные ночи, за все те моменты, когда вы были рядом. Ваше сердце - источник тепла, согревающий меня каждый день. Желаю вам долгой, радостной жизни и безграничного счастья.
Открытка с Днем родителей (фото: amazingukraine.pro)
Поздравления с Днем родителей в стихах
Спасибі за те, що ви у нас є.
Прийміть низький уклін від нас за те,
Що втоми ви не знаєте,
Що душу нам віддаєте,
За руки ваші роботящі,
За те, що ви для нас найкращі!
***
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба -
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.
Поздравление с Днем родителей (фото: amazingukraine.pro)
***
Дякую я скажу сьогодні,
Батьки мої рідні,
За те, що життя мені подарували,
Здорові будьте, дорогі.
Уклін вам низький за турботу,
За теплоту, радість і силу,
За те, що ніжністю своєї
Мене в надлишку нагородили.
***
Матуся й тато - два крила дитини,
Які допомагають в світ злетіти.
Це світлий вогник і тепло родини,
Що не дають людині збайдужіти.
Матуся й тато - сонечко крилате,
Яке дає і силу, і наснагу.
Від них обох залежить так багато,
Щоб дітям вирости й отримати відвагу,
Щоб доля діток зіркою світила,
Батькам щодня належить працювати.
Бо щоб дітей поставити на крила,
Потрібно сили і снаги багато.
***
Пошану батькам я складаю
І пісню Любові співаю.
У серці лиш пам’ять про них -
Звичайних, простих, дорогих.
Я дякую Богу за маму,
Що стільки ночей не доспала;
За доброго, вірного тата,
Що вмів людям поміч надавати.
Открытка с Днем родителей (фото: amazingukraine.pro)
Вас может заинтересовать
- Церковный календарь на лето с датами всех праздников и постов
- Точная дата Троицы в 2025 году
- Почему Украина будет отмечать День ребенка осенью
При подготовке материала использовались источники: сайты Lux.fm, Amazingukraine.pro.