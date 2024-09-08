З Днем ангела Марії: красиві привітання у віршах, прозі і листівках

День ангела - це чудова нагода проявити свою любов і вдячність через щирі слова. Ви точно подаруєте знайомим Маріям усмішку, якщо привітаєте їх сьогодні з іменинами.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання у віршах та прозі, які точно сподобаються іменинниці.
З Днем ангела, Маріє! Нехай цей день принесе тобі безмежну радість і усмішку. Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений теплом і щастям. Нехай всі твої мрії збуваються, а ангел-охоронець завжди оберігає і підтримує тебе на кожному кроці.
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Маріє, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі міцного здоров’я, безперервної удачі і успіхів у всіх починаннях. Нехай життя буде сповнене яскравих подій, а кожен день дарує нові можливості.
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Маріє, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі великого щастя і натхнення у всьому, що ти робиш. Нехай цей день буде сповнений тепла і любові, а всі труднощі залишаться позаду. І нехай життя буде яскравим і барвистим!
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З Днем ангела, дорога Маріє! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість і гарний настрій. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших бажань, щирих і вірних друзів.
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Маріє, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі, щоб кожен день був сповнений світла і тепла, як ранкове сонце, що пробуджує землю. Нехай твій шлях буде рівним і безперешкодним, а кожен крок веде до нових досягнень і щасливих моментів. Хай серце твоє завжди буде переповнене любов’ю і радощами, а твоїм близьким буде зручно і затишно поряд з тобою. З найкращими побажаннями у цей особливий день!
Красиві привітання з Днем ангела Марії (зображення: topvitannya.com.ua)
Усе добро, яке існує у світі,
І щастя все, що є тут посеред людей,
Лише найкращі та барвисті квіти
Несу я вам, Маріє, в цей чудовий день!
Хай Матір Божа вас щодня охороняє,
А в серці най панує завжди доброта,
І радість хай до вас лиш прибуває
На многії і благії, щасливії літа!
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Вітаю Марічок й прекрасних Марій
В День ангела будьте щасливі!
Життя не залежить нехай від стихій
Ви будьте рішучі й сміливі
Вам дано життя це - тож тіштеся ним
Будуйте прекрасну родину
І жоден хай рік ваш не буде сумним
Ні місяць, ні день, ні година!
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В день святковий завжди гріють
Добрі побажання,
В твому серці щастя творять
Наші привітання!
В іменини вам бажаєм
Кожен день, щомиті,
Хай Марію вберігає
Ангел-хоронитель!
Щирі вітання з іменинами для Марії (зображення: stella.in.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, сайт "Топ Вітання".