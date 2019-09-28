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Днем - альбом, вечером - танцы: Лобода "зажгла" в Киеве

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Светлана Лобода в сексуальном наряде "засветилась" в одном из заведений Киева

Светлана Лобода, которая впервые рассказала об отце Тильды, "засветилась" в Киеве. При этом певица устроила горячие танцы в откровенном наряде. Исполнительница надела кожаные брюки и прозрачную блузку в сетку.

Артистка с удовольствием позирует на диванах и на барной стойке в заведении столицы. При этом на Светлане надеты солнцезащитные очки.

"Киев. Днем- альбом, вечером- танцы", - подписала снимки певица.

Фото: Светлана Лобода в Киеве (instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях люди отмечают, что фотографии Лободы очень горячие и, видимо, певица отлично повеселилась. Подписчики делают ей массу комплиментов по поводу внешнего вида.

  • Ваааау. Какие клевые фотки. вы огонь, Светик.
  • Красотка.
  • Какие атмосферные фотки.
  • Изящная, нежная, сногсшибательная.
  • Шикарная.
  • Крутая.

Фото: Светлана Лобода "зажгла" в Киеве (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода показала оригинальный тверк на камеру. Видео импровизации певицы сняла ее продюсер Нателла Крапивина.

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