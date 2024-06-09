Дмитро Ступка розсекретив, чим заробляє на життя в США і скільки коштів витрачає на місяць

Чим актор заробляє на життя в США

Ступка виїхав до Америки задовго до російського повномасштабного вторгнення.

Як він зазначив, життя в США досить дороге. Постійної роботи в нього немає. Поки що він підробляє ведучим, знімається в епізодичних ролях і рекламних роликах.

Крім того, Ступка намагається розвивати власний бізнес із продажу товарів.

"Постійної роботи в мене немає. Тут не так легко потрапити на якусь гарну роботу, якщо не маєш освіти від американського навчального закладу, а ще й до того ж - не ідеально розмовляєш англійською", - поділився Дмитро.

Дмитро Ступка (фото: instagram.com/stupka777)

"Але є різні підробітки: працюю ведучим, знімаюся в рекламах, в епізодах. Пробуємо займатися якимось бізнесом - купуємо товари, які перепродаємо через Інтернет. Але загалом з роботою складно", - додав артист.

Загалом, зірка щомісяця оплачує оренду апартаментів, бензин, паркування, мобільний зв'язок, інтернет та інші витрати.

За його словами, він не підраховував точну суму своїх щомісячних витрат. Однак, щоб жити комфортно, потрібно мати чимало коштів.

"Я не підраховував. Можу так сказати: 100 доларів тут - як 100 гривень у нас. Сходити до магазину, купити найнеобхідніші продукти - макарони, рис, якісь овочі, ковбаску - це щонайменше 100 доларів. Тут звичайна буханка хліба може коштувати 5 доларів. Якщо перевести на наші гроші, розумієте, які ціни?", - розповів Дмитро.

Як Ступка опинився в США

Восени 2021 року актор разом із вже колишньою дружиною Поліною Логуновою та донькою переїхав до США.

Жінка заявляла, що вони розглядають можливість постійного проживання в цій країні.

23 лютого 2022 року Дмитро повертався в Україну, але "коли був у небі, відбулося повномасштабне вторгнення Росії".

Дмитро Ступка (фото: instagram.com/stupka777)

Після цього, за словами Ступки, він переїхав до Польщі, де провів півтора місяця, займаючись волонтерською діяльністю.