Дмитро Назаров: "У росіян немає ні перспектив, ні надії. Нічого немає"

За словами актора, який переїхав жити до Франції, російська влада спеціально зробила все для того, щоб люди не могли покинути свою країну.

І навіть багато його колег, які не підтримують кремлівський режим, просто не мають грошей на те, аби емігрувати чи виїхати на тривалий час.

"На це був зроблений розрахунок: щоб люди не могли заробити, щоб жили від зарплати до зарплати й позичали гроші у родичів чи друзів. А сісти в своє авто чи на літак й поїхати... І навіть якщо поїдуть, то - куди? Що їсти? Як діти? Ця країна позбавила їх цієї можливості - працювати, мати фінансову подушку", - говорить зірковий актор.

Назаров впевнений, що якби така можливість була у людей, то всі росіяни б виїхали закордон.

Але росіяни брешуть собі, вірять пропаганді і продовжують "з голою дупою" кричати, що "ми з кожним днем живемо все краще".

"Промисловості немає - ні важкої, ні легкої, ні воєнної (як виявилося). Нічого немає. І перспектив немає. І надії немає, що це зʼявиться немає. Бо ми зайняті іншими речами. Але ми "схвалюємо", бо у нас "така хороша вертикаль і скрєпи". Хто ця вертикаль, які скрєпи?! Народ цього не знає", - каже актор.