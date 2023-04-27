Дмитро Нагієв вперше заговорив про війну в Україні та висміяв те, чим пишаються росіяни

Популярний російський актор і телеведучий Дмитро Нагієв жодним чином не висловлювався про війну в Україні, розв'язану Росією. Проте нещодавно він вперше обережно натякнув на свою позицію.

Про це він розповів в інтерв'ю росЗМІ.

Що неоднозначного сказав Нагієв

Під час розмови зірка заявив, що не може дивитися серйозне та глибоке кіно, тому що навколо "все так серйозно та глибоко". Цим Дмитро, ймовірно, натякає, на складну ситуацію для громадян Росії всередині їхньої країни.

"Зараз я з великими зусиллями змушую себе дивитися серйозне, глибоке кіно, тому що навколо все так серйозно і глибоко, що іноді складно з цієї глибини виринути, щоб зробити ковток повітря", - прокоментував знаменитість.

Судячи з цих слів, можна припустити, що насправді Нагієв розуміє всю суть злочинних дій Кремля, проте не висловлює свою позицію відкрито.

Крім того, в інтерв'ю він висміяв розповсюджений наратив росіян про безперервне "вставання з колін".

"Мене завжди дивувало, що ми безперервно перебуваємо у стані вставання з колін, зокрема й у галузі кінематографа. Тобто ми завжди трохи зігнуті. Цей перманентний період вставання - настільки затяжний, що викликав і викликає в мене лише усмішку", - додав Нагієв.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року Дмитро Нагієв жодним чином не висловлювався про війну в Україні. Хоча його поява в соціальних мережах у жовто-блакитній курточці, збурила як українців, так і росіян. Перші - дякували за підтримку, другі - влаштували істерику.

"Весна. І надія запалилася. Будьте вже щасливі. Посміхайтеся не тільки під час перевірки на інсульт. Дивний час, дивна весна", - написав він.

А ще раніше актор відмовився стати ведучим музичної премії "Муз-ТВ" у січі 2023.

"Дякую за пропозицію цього року провести церемонію нагородження. Дякую за довіру. Певно, цього разу - ні. Але настане час, і ми обов'язково попрацюємо і нагородимо дійсно найкращих музикантів. А поки, як казав мій дід: "Шиш вам, а не ярмарок меду в Лужниках", - сказав тоді Нагієв.