Дмитрий Нагиев впервые заговорил о войне в Украине и высмеял то, чем гордятся россияне

Популярный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев никоим образом не высказывался о войне в Украине, развязанной Россией. Однако недавно он впервые осторожно намекнул на свою позицию.

Что неоднозначного сказал Нагиев

Во время разговора звезда заявил, что не может смотреть серьезное и глубокое кино, потому что вокруг "все так серьезно и глубоко". Этим Дмитрий, вероятно, намекает на сложную ситуацию для граждан России внутри их страны.

"Сейчас я с большим трудом заставляю себя смотреть серьезное, глубокое кино, потому что вокруг все так серьезно и глубоко, что иногда сложно из этой глубины вынырнуть, чтобы сделать глоток воздуха", - прокомментировал знаменитость.

Судя по этим словам, можно предположить, что на самом деле Нагиев понимает всю суть преступных действий Кремля, однако не выражает свою позицию открыто.

Кроме того, в интервью он высмеял распространенный нарратив россиян о непрерывном "вставании с колен".

"Меня всегда удивляло, что мы непрерывно находимся в состоянии вставания с колен, в том числе и в области кинематографа. То есть мы всегда немного изогнуты. Этот перманентный период вставания - настолько затяжной, что вызывал и вызывает у меня только улыбку", - добавил Нагиев.

Отметим, что с 24 февраля 2022 Дмитрий Нагиев никоим образом не высказывался о войне в Украине. Хотя его появление в социальных сетях в желто-голубой курточке, взбудоражило как украинцев, так и россиян. Первые - благодарили за поддержку, вторые - устроили истерику.

"Весна. И надежда воспламенилась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь не только во время проверки на инсульт. Странное время, странная весна", - написал он.

А еще раньше актер отказался стать ведущим музыкальной премии "Муз-ТВ" в январе 2023 года.

"Спасибо за предложение этого года провести церемонию награждения. Спасибо за доверие. Видимо, на этот раз - нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках", - сказал тогда Нагиев.