Дмитро Комаров вперше за довгий час вийшов на зв'язок: куди "зник" ведучий

"Куди зник Комаров, куди зник Комаров - час від часу мені надсилають посилання і скріни таких публікацій у ЗМІ. Нікуди Комаров не зник. Ще раз повторюю - соцмережі для мене не є життям, особливо зараз, коли так багато важливої роботи. Інстаграм і Facebook спеціально в іншому телефоні, який із собою не ношу, щоб не відволікатися від роботи", - зазначив телеведучий.

Крім того, він анонсував новий сезон передачі "Світ навиворіт. Україна". Він розповів, що проект присвячений українцям, які вже майже 3 роки борються за свою свободу.

"Мені пишуть наші герої програм, знайомі, товариші, гіди та перекладачі з усього світу. Запитують: "Як ти там?". І майже всі висловлюють свою повагу українцям. Чому? Тому що на нашій землі вже незабаром 3 роки, коли триває повномасштабна війна з країною, яка більша у 28 разів за площею, переважає за кількістю населення, ресурсів, фінансів, озброєння", - зазначив Комаров.

Він також розповів, що проїхав усю країну в пошуках нових героїв та їхніх історій.

"Вирушимо разом в експедицію на пошуки сили кожного з нас із вами, дорогі українці! Від Ужгорода до Торецька, від Чернігівщини до острова Зміїний. Ми проїдемо всю країну: з півдня на північ, із заходу на схід, шукатимемо силу на землі та під нею, у повітрі та на воді. Цей сезон точно додасть вам оптимізму і неодноразово здивує", - підкреслив він.

Дмитро Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

Хто такий Дмитро Комаров

Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф, автор і ведучий телевізійних програм "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною".

У підлітковому віці почав захоплюватися журналістикою. У 17 років став працювати фотокореспондентом - фотографував українських і світових знаменитостей, які приїжджали на гастролі до Києва, а потім продавав фотоматеріали різним виданням.

Ще до появи проекту "Світ навиворіт" Комаров самостійно об'їздив понад 20 країн.

Телеведучий (фото: instagram.com/komarovmir)