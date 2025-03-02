Дмитро Комаров розлучається з красунею-дружиною після 5 років шлюбу: справа вже у суді

Ведучий "Світ Навиворіт" знову холостяк?

Комарова та Кучеренко вважали однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Втім, останнім часом дівчина дуже рідко публікувала спільні фото з обранцем. Через це чутки про їхнє розлучення почали ширитися ще декілька місяців тому.

І виявилося, що у січні цього року Комаров подав на розлучення. Вже тоді на форумах почали писати, що ведучий вирішив офіційно розірвати стосунки з дружиною у перший день нового року.

Комаров розлучається з дружиною (скріншот)

Втім, тоді ця інформація не отримала великого розголосу, хоча юзери дійсно почали більше цікавитися особистим життям Комарова.

Втім, ані Дмитро, ані Олександра чутки про розлучення не коментували. Але на сайті судових реєстрів дійсно можна знайти справу.

Комаров подав на розлучення (скріншот)

Сам ведучий поки що інформацію не коментує. Втім, мережа вже "вибухнула" реакціями. У коментарях під дописами Комарова та Кучеренко з'явилося чимало питань від фанів.

Юзери просять, аби ведучий та його красуня-дружина хоча б якось прокоментували інформацію. Але реакції поки що немає.

Стосунки Комарова - що відомо

Ведучий познайомився з Кучеренко у 2016 році на конкурсі краси. Вони почали зустрічатися, але дуже довго приховували свої стосунки. Пара таємно одружилася, а потім обвінчалася, у 2019 році.

В соцмережах Олександра ділилася щасливими кадрами з чоловіком. Але останній допис зі спільними кадрами в її Instagram датовано аж 2021 роком.



Кучеренко та Комаров (скріншот)

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