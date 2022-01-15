Дмитрию Ярошу провели хирургическую операцию в Днепре и спасли руку

Операцию проводили в Днепровской больнице имени Мечникова, куда его уговорили знакомые медики обратиться для обследования из-за ситуации с рукой.

50-летний Ярош признался, что старая рана стала сильно давать знать о себе в конце 2021-го: "рука отказалась функционировать, начала нестерпимо болеть и вызвала высокую температуру".

"Сначала думал, что простудился, но потом оказалось, что все гораздо банальнее: загноение и всякие другие плохие дела", - написал командующий УДА 14 января.

Хирургическое вмешательство проводили как раз в период Новогодних и Рождественских праздников, и несмотря на такое стечение обстоятельств, медики мгновенно решили все операционные вопросы.

"4 часа операции - и из меня достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу шурупов (кое-что оставили), откачали стакан гноя и еще что-то хорошо сделали… Кстати, как оказалось, украинские кости способны гнуть и ломать израильский титан…" - рассказал Ярош.

Он также добавил, что руку врачам удалось спасти, и не допустить сепсиса, и теперь через пару недель он уже будет в строю.

Ярош тепло поблагодарил весь медперсонал больницы им. Мечникова за высокий профессионализм.

"И речь не только обо мне… В этой больнице спасены тысячи бойцов, получивших ранения во время российско-украинской войны. Честь и слава украинским медикам!" - говорится в публикации.

Во время операции из руки Дмитрия Яроша извлекли поврежденные титановые пластины и шурупы (фото: facebook.com/dyastrub)

В комментариях в сети простые украинцы, а также волонтеры и политики присоединяются к благодарности врачам и желают Ярошу поскорее поправляться.

Фото: скрин комментариев facebook.com/dyastrub)