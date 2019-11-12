Дмитрий Ярош снова стал дедом: и это только начало

Дмитрий Ярош в четвертый раз стал счастливым дедушкой
Бывший нардеп и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош снова стал дедушкой. Трогательной новостью и милым фото, на котором изображены папа девочки Владимир, мама Ирина и собственно их дочка (и внучка Яроша) Олечка, экс-политик поделился на своей странице в Facebook.
"Кто самый счастливый дедушка на свете? Я самый счастливый дедушка на свете! У меня родилась еще одна внучка - Олечка (52 см, 3,8 кг). Теперь я четырежди дед! Назар, Устим, Сонечка, Олечка... и это только начало! Вот она - мотивация и перспектива! Жить, воевать за свое Государство, побеждать... Вот почему я уверен, что "Все будет Украина!" - написал Дмитрий.
Внучка Дмитрия Яроша с родителями (фото: facebook.com/dyastrub)
Также Ярож признался, что "в роддоме он уже был и Олечку видел".
В комментариях украинцы желают счастья и здоровья маленькой девочке и ее семье.
Скриншот
Ранее Ярош уже радовал подписчиков ми-ми-мишным снимком, на котором он изображен со своими внуками.
Дмитрий Ярош в четвертый раз стал дедушкой (фото: facebook.com/dyastrub)