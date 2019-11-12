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Дмитро Ярош знову став дідом: і це тільки початок

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Дмитро Ярош учетверте став щасливим дідусем

Колишній нардеп і лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош знову став дідусем. Зворушливою новиною і милим фото, на якому зображені тато дівчинки Володимир, мама Ірина та власне їх донечка (і онука Яроша) Олечка, екс-політик поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Хто найщасливіший дідусь на світі? Я найщасливіший дідусь на світ! У мене народилася ще одна онучка - Олічка (52 см, 3,8 кг). Тепер я чотирижди дід! Назарко, Устимко, Софійка, Олічка... і це тільки початок! Ось вона - мотивація і перспектива! Жити, воювати за свою Державу, перемагати... Ось чому я впевнений, що "Все буде Україна!" - написав Дмитро.

Онука Дмитра Яроша з батьками (фото: facebook.com/dyastrub)

Також Ярож зізнався, що "у пологовому будинку він вже був і Олічку бачив".

У коментарях українці зичать щастя і здоров'я маленькій дівчинці і її родині.

  • Прекрасні новини! Многая літа!
  • А ім’я яке ж гарне! Вітаю, Дмитре Анатолійовичу! Щасливої долі онучці
  • Мої щирі вітання! Нехай здоровенька щасливенька росте вам на радість!!!
  • Брате! Від щирого серця вітаю усю родину! Щастя та благословіння! Обіймаю! Мазл тов!
  • Щиро вітаю Вас і всю Вашу родину з народженням маленького чуда. Щасливої долі всім внучатам. Нехай ростуть здорові під Божою опікою
  • Найщиріші вітання! Гадаю, що найщиріше побажання на весілля ваших дітей звучало так -діточок, як на небі зірочок! І це добре, бо діти - то любов!

Скриншот

Раніше Ярош вже радував підписників мі-мі-мішним знімком, на якому він зображений зі своїми онуками.

Дмитро Ярош вчетверте став дідусем (фото: facebook.com/dyastrub)

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