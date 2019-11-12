Дмитро Ярош знову став дідом: і це тільки початок

Колишній нардеп і лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош знову став дідусем. Зворушливою новиною і милим фото, на якому зображені тато дівчинки Володимир, мама Ірина та власне їх донечка (і онука Яроша) Олечка, екс-політик поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Хто найщасливіший дідусь на світі? Я найщасливіший дідусь на світ! У мене народилася ще одна онучка - Олічка (52 см, 3,8 кг). Тепер я чотирижди дід! Назарко, Устимко, Софійка, Олічка... і це тільки початок! Ось вона - мотивація і перспектива! Жити, воювати за свою Державу, перемагати... Ось чому я впевнений, що "Все буде Україна!" - написав Дмитро.

Онука Дмитра Яроша з батьками (фото: facebook.com/dyastrub)

Також Ярож зізнався, що "у пологовому будинку він вже був і Олічку бачив".

У коментарях українці зичать щастя і здоров'я маленькій дівчинці і її родині.

Прекрасні новини! Многая літа!

А ім’я яке ж гарне! Вітаю, Дмитре Анатолійовичу! Щасливої долі онучці

Мої щирі вітання! Нехай здоровенька щасливенька росте вам на радість!!!

Брате! Від щирого серця вітаю усю родину! Щастя та благословіння! Обіймаю! Мазл тов!

Щиро вітаю Вас і всю Вашу родину з народженням маленького чуда. Щасливої долі всім внучатам. Нехай ростуть здорові під Божою опікою

Найщиріші вітання! Гадаю, що найщиріше побажання на весілля ваших дітей звучало так -діточок, як на небі зірочок! І це добре, бо діти - то любов!

Скриншот

Раніше Ярош вже радував підписників мі-мі-мішним знімком, на якому він зображений зі своїми онуками.

Дмитро Ярош вчетверте став дідусем (фото: facebook.com/dyastrub)