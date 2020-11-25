Дмитрий Гордон рассказал, почему любит хвастаться своими фото: это замануха

Скандальный журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему так любит хвастаться своими фотографиями - как личными, так и теми, на которых он изображен вместе с героями своих интервью.

В интервью ведущей ICTV Александре Кучеренко 53-летний журналист признался, что ничего плохого в том, что весь его офис на киевском Подоле обклеен снимками, он не видит. Более того, здание в "храм Дмитрия Гордона" он превратил с конкретной целью.

"Это тщеславие с одной стороны… Но с другой стороны – это рекламное желание усилить интерес к моему сайту, YouTube-у, Facebook-у, Tik-Tok-у, Instagram-у… Это замануха", - сказал он в программе "33 за 3".

Снимки на офисе Дмитрия Гордона в Киеве (фото: foursquare.com)

Также Гордон сказал, что не знает, сколько денег в месяц ему приносит недвижимость.

"Честно – не считал. Я вообще никогда не считаю, сколько я зарабатываю в месяц или год. Это тоже свобода. Я их не считаю", - сказал Дмитрий, на что ведущая программы подметила: "Только богатые люди могут позволить себе не считать деньги".

Кроме того, он ответил на вопрос о том, сколько денег тратит на съемки своих программ.

Так, по словам Гордона, до начала российско-украинской войны эта сумма была порядка 25 тыс. долларов в месяц, но сегодня составляет около 10-15 тыс. долларов.

Гордон ответил на 33 вопроса Александры Кучеренко

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