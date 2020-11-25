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Дмитро Гордон розповів, чому любить хвалитися своїми фото: це замануха

Автор: Styler

Дмитро Гордон в інтерв'ю пояснив надмірну любов до своїх зображень

Скандальний журналіст Дмитро Гордон розповів, чому так любить хвалитися своїми фотографіями - як особистими, так і тими, на яких він зображений разом з героями своїх інтерв'ю.

У інтерв'ю ведучій ICTV Олександрі Кучеренко 53-річний журналіст зізнався, що нічого поганого в тому, що весь його офіс на київському Подолі обклеєний знімками, він не бачить. Більше того, споруду в "храм Дмитра Гордона" він перетворив з конкретною метою.

"Це марнославство з одного боку... А з іншого боку – це рекламне бажання посилити інтерес до мого сайту, YouTube-у, Facebook-у, Tik-Tok-у, Instagram-у... Це замануха", - сказав він у програмі "33 за 3".

Знімки на офісі Дмитра Гордона в Києві (фото: foursquare.com)

Також Гордон сказав, що не знає, скільки грошей в місяць йому приносить нерухомість.

"Чесно – не рахував. Я взагалі ніколи не рахую, скільки я заробляю в місяць або рік. Це теж свобода. Я їх не рахую", - сказав Дмитро, на що ведуча програми підмітила: "Тільки багаті люди можуть дозволити собі не рахувати гроші".

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Крім того, він відповів на питання про те, скільки грошей витрачає на зйомки своїх програм.

Так, за словами Гордона, до початку російсько-української війни ця сума була близько 25 тис. доларів в місяць, але сьогодні становить приблизно 10-15 тис. доларів.

Гордон відповів на 33 питання Олександри Кучеренко

Раніше Гордон розповів, чому Путін ненавидить Лукашенко.

А перед цим слова журналіста про Гаагу довели до істерики Наталю Поклонську.

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