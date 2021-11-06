Дмитриевская суббота 2021: когда и как поминать усопших

В поминальные дни обычно посещают церковь и заказывают молебен об усопших. В церквях ставят свечи и молятся, а также приносят продукты и хлеб для малоимущих.

После молитвы за родных отправляются на кладбище, чтобы проведать могилы родственников. В ноябре обычно заканчивают облагораживание оградок и памятников. Вечером семья собирается на поминальную трапезу.

Дмитриевская родительская суббота – день всеобщего поминания умерших. Дата – в канун дня Дмитрия Солунского, 8 ноября.

Дата у Дмитриевской субботы не постоянная и в 2021 году она выпадает на 6 ноября.

Поминальная суббота – это день, когда поминают не только усопших родных. Это день чествования памяти родственников, друзей, погибших воинов. В такой день принято жалеть всех убогих, несчастных и обиженных.

Вспоминать усопших в поминальную субботу плохими или злыми словами – страшный грех. Если говорить об умерших – то только хорошее в такой день.

Стоит отметить, что в ноябре будет еще одна поминальная суббота - Михайловская. Ее дата выпадает в 2021 году на 20 ноября.