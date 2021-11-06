Дмитрівська субота 2021: коли і як поминати покійних

У поминальні дні зазвичай відвідують церкву і замовляють молебень про покійних. У церквах ставлять свічки та моляться, а також приносять продукти та хліб для незаможних.

Після молитви за рідних відправляються на кладовище, щоб провідати могили родичів. У листопаді зазвичай закінчують облагороджування огорож і пам'ятників. Увечері сім'я збирається на поминальну трапезу.

Дмитрівська батьківська субота - день загального поминання померлих. Дата - напередодні Дня Дмитра Солунського, 8 листопада.

Дата у Дмитрівської суботи не постійна й у 2021 році вона випадає на 6 листопада.

Поминальна субота - це день, коли поминають не тільки покійних рідних. Це день вшанування пам'яті родичів, друзів, загиблих воїнів. У такий день заведено жаліти всіх убогих, нещасних і скривджених.

Згадувати покійних в поминальну суботу поганими або злими словами - страшний гріх. Якщо говорити про померлих – то тільки хороше в такий день.

Варто відзначити, що в листопаді буде ще одна поминальна субота - Михайлівська. Її дата випадає у 2021 році на 20 листопада.